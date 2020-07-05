İzmir’e 6 büyüklüğünde deprem geliyor!

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ve sınırları içerisinde aktif fay hatları bulunan ülkemizde, deprem gündemdeki yerini daima koruyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa, Bingöl Karlıova'da ve ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından, depremlerin göçünün İzmir'e doğru yöneldiğine dikkat çekti. Manisa'da deprem beklenmeyen faylarda 1 Temmuz'dan itibaren 3.7 büyüklüğüne varan depremler olmaya başladığını belirten Prof. Sözbilir, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.



BÜTÜN KIRILABİLİR

Manisa depremlerinin İzmir'e doğru göçüğün devam ettiğini belirten Sözbilir, şu bilgileri verdi: "22 Ocak'ta Akhisar'da başlayan deprem fırtınası, 5 ayda 6 binin üzerinde artçı deprem ürettikten sonra 26 Haziran'daki 5.5 büyüklüğündeki Gölmarmara depremi ile güneye doğru göç etmişti. Burada Ozanca fayı ve Gölmarmara fayı tarafından üretilen 5.5 büyüklüğündeki ana şok ve artçı depremlerden sonra 1 Temmuz'dan itibaren Manisa fayı ucundaki tali faylar tetiklendi. Çobanisa güneyinde 1 Temmuz'dan itibaren oluşan ve büyüklüğü 3.7'ye varan depremler diri fay sınıfında değerlendirilmeyen ve deprem beklenmeyen faylar üzerinde gerçekleşmektedir. Manisa Fayı'nın doğu ucundaki yükselen blokta yer alan Sancaklikayadibi ve Sancaklibozkoy fayları bir bütün olarak kırıldığında 6 büyüklüğündeki depremlere neden olabilirler."





"DİRİ FAY HARİTASI MUTLAKA YENİLENMELİ"

"MANİSA'NIN Çobanisa güneyinde 1 Temmuz'dan itibaren meydana gelen depremler, Türkiye'nin diri fay haritasındaki fayların dışındaki faylar üzerinden gerçekleşiyor" diyen Prof. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum Türkiye'de deprem üretme potansiyeli olan ve fakat henüz tanımlanmamış fayların olduğunu göstermektedir. Bu da 2011'de yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nın yeni bilimsel veriler ışığında 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğini göstermektedir."





Prof. Dr. Hasan Sözbilir



"SIKINTILI DÖNEMLER YASAYABİLİRİZ"

Türkiye'nin jeolojik evrimi içinde belli dönemlerde sismik artışlar gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Son 1 yılda da bunu yaşıyoruz. Ama bu artışı rahatlatacak bir deprem henüz gerçekleşmedi. Bu gerilimi ancak 6'nın üzerindeki depremler boşaltabilir. Enerji boşalımı gerçekleştiğinde o enerji, yan taraftaki faylara aktarılıyor. Fayın kırılma zamanı yaklaşmışsa, gerilimle birlikte kırılma daha erken gerçekleşiyor. O nedenle biraz sıkıntılı dönemler yaşayabiliriz" dedi.

FATİH ŞENDİL

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