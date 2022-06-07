İZSU’da flaş ayrılık! Genel Müdür Aysel Özkan istifasını açıkladı

Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Buğra Gökçe'nin İstanbul'a geçişinin ardından bir ayrılık haberi daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su, kanalizasyon ve altyapı işlerinden sorumlu kurumu olan İZSU Genel Müdürlüğü'nden ayrılık kararı geldi. Genel Müdür Aysel Özkan görevinden istifa etti.



'İZSU AİLESİNİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

İZSU'nun resmi Twitter hesabından Özkan adına yayımlanan mesajda "2020 Mayıs ayından bu yana büyük bir mutluluk ve heyecanla yürüttüğüm İZSU Genel Müdürlüğü görevimi bugün itibari ile devretmiş bulunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Son derece kaliteli ve donanımlı tüm İzsu emekçilerinin yüksek performanslarını devam ettireceğini bilerek gözüm arkada kalmadan görevimi devrediyorum. Birlikte çalıştığımızsüre içerisinde başta Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere yönetici arkadaşlarıma ve tüm İZSU emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kadrosundayken Başkan Tunç Soyer tarafından İZSU'ya atanan Özkan'ın asalet görevlendirmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmamıştı.

Genel müdürlüğe vekalet eden Özkan kurum içinde yaşanan değişim rüzgarından etkilenen isim oldu. Başkan Soyer ile bir süredir görüş ayrılığı yaşayan Özkan'ın son dönemde yaşanan koku sorunu ve Körfez'in temizliği konularında idare ile anlaşmazlığa düşürdüğü öğrenildi.



Başkan Soyer'in ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı koordinasyon toplantılarında altyapı ve İZSU kazı çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunlar da gündeme geliyordu.

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