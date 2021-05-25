İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, geçtiğimiz 21 Mayıs Cuma günü dev bir ihale gerçekleştirdi. 12 aylığına 640 araç ve 380 şoför kiralamak için çıkılan ihalede teklifler alındı. Milyonlarca liralık bu ihaleyle ilgili daha önce sosyal medyada bir hesaptan bu ihalenin bilerek bir firmada bırakılacağı yönünde iddialar gündeme getirilmişti. Ayakları yere basacak şekilde detaylandırılmayan bu iddiayı okuyunca, ne olur ne olmaz diyerek, bu ihaleyle ilgilenmeye başladım.

İhale gerçekleştirildikten sonra hem Cuma hem de dün İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ı aradım. Amacım sadece ihaleye kaç firmanın katıldığını ve ne kadarlık teklif verdiklerini öğrenmekti. Ancak ne kadar ısrar etsem de bunları öğrenmem bir türlü mümkün olmadı. Sadece 16 firmanın teklif sunduğunu öğrenebildim o kadar.



ÖZKAN: AÇIKLAYACAĞIZ

Genel Müdür Özkan, "Komisyon daha çalışıyor kararı verilmedi, onaya da gelmedi.

Sonuçlanınca ilan edeceğiz. Herhalde Cuma günü bitirmiş olur. Dönüp sormadım" dedi. İhalenin sonucunu değil teklif verenleri öğrenmek istediğimi belirtsem de bu mümkün olmadı. "Ortada kesin bir şaibe var" demiyorum ama insan böyle bir durumda ister istemez "Acaba gizlenmek istenen bir şeyler mi var?" diye düşünmeden de edemiyor.

Çünkü geçtiğimiz yıllarda belediye önemli ihalelerde, hangi firmaların ne teklif verdiğini açıklardı. Hatta daha geçtiğimiz günlerde belediyenin kentteki heykelleri saydırmak için yaptığı ihalede hangi firmaların ne teklif verdiği bilgisi gazetemize verildi. Bu ihalede bunun açıklanmaması tuhafıma gitti. Neticede ortada 3-5 kuruş değil milyonlar var...



CHP'Lİ BELEDİYEYE SORUŞTURMA!

CHP'li Kuşadası Belediyesi, 2020 yılı faaliyet raporunda akıllara ziyan bir ifadeye yer verdi. Raporda "Dava ve takiplerin belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması" başlığıyla 742 bin liralık harcama yapıldığı belirtildi. Bu laf nereye çeksen oraya gidecek bir laftı. Biz de bu gelişmeyi duyuran haberimizde "CHP'li belediyeden rüşvet itirafı mı?" başlığını kullandık. Ardından açıklama yapan CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, kendilerinin kelime oyunlarıyla karalanmaya çalışıldığını, bu 742 bin liranın belediye hukuk işleri müdürlüğünün idare adına açılması muhtemel davaların mahkeme harç ve giderlerini yansıttığını kaydetti.



BAKANLIK İZİN VERMİŞ

Ancak, anlaşılan adalet sistemi bunu pek böyle değerlendirmemiş. Kuşadası'ndan kaynaklarımın verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'nın da izniyle konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış. Kaynaklarım soruşturmanın numarasının da 2021/4398 olduğunu söylediler.

Ne olup bittiğiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama gelecektir.

Hep beraber takip edeceğiz...



GÜNAYDIN SOYER!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana binası 31 Ekim 2020'deki depremde ağır hasar aldı. Bina boşaltıldı, birimler Kültürpark'taki hollere taşındı.

CHP'li Başkan Tunç Soyer, güçlendirmenin çok büyük maliyet getireceğini ve bu nedenle binayı yıkıp yerine meclis toplantılarının da yapılacağı daha küçük bir bina yapacaklarını duyurdu.



AKLI YENİ BAŞINA GELDİ

7 ay sonra şimdi ne olduysa Soyer, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle binanın deprem güvenliğinin ve güçlendirmeye uygunluğunu bilimsel olarak incelemeye karar verdi... Eee adama "Günaydın! Aklınız yeni mi başınıza geldi!" derler. İlk başta yapılması gerekeni şimdi yapıyorlar. İş bilmezliğin böylesi...