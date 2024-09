Ekolojik önemi çok fazla! Orfoz balığına İzmir’de özel çalışma

Doç. Dr. Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı ve balığa zarar vermeyen bir yöntemle yürüttükleri takip çalışmasında umut verici gelişmeler tespit ettiklerini bildirdi.



Su altı görüntülemenin yanı sıra dalış merkezleri, dalgıçlar ve ticari balıkçılarla anket çalışması yaptıklarını belirten Genç, "Projemiz, Birleşik Krallık'taki The Rufford Vakfı tarafından destekleniyor. Vakıf, bu türün gelişimlerini izlemek için 1 yıl boyunca maddi destek sağlıyor." dedi.



Akdeniz'de besin zincirinin üstünde yer alan türün genellikle yalnız yaşadığını ve yaşam alanını sahiplendiğini anlatan Genç, şunları kaydetti:



"Ekolojik önemi çok fazla, besin piramidinde üstlerde yer alıyor. Çok uzun bir yaşam döngüsü var. Bu nedenle de kıymetli, ekolojik bir öneme sahip. 2024 Şubat'ta başladığımız proje kapsamında her ay belirlenen noktalarda dalış yaparak veri elde ediyoruz. Aynı zamanda da bölgedeki dalış merkezleriyle, dalgıçlarla, küçük ve büyük ölçekli ticari balıkçılarla anket çalışmasıyla veri topluyoruz. Görüntülerden balığın boyunu ve ağırlığını hesaplamaya çalışıyoruz. Bunun için yazılım programları satın aldık, aynı zamanda da sayı verimiz var. Her ay 20 saate yakın görüntü elde ediyoruz. Görüntülerde kaç birey olduğunu sayıyoruz. Bugünkü kaydımızda da 3'ü 1 metreye yakın 10 orfoz görüntüledik."