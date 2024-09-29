Ekolojik önemi çok fazla! Orfoz balığına İzmir’de özel çalışma

Orfozun avcılığı, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılmasının 2016 yılında yasaklandığını, alınan son kararla yasağın 2028 yılına kadar uzatıldığını ifade eden Genç, bu yasakların ve farkındalığın artmasının popülasyonu olumlu etkilediğini belirtti.

Orfozun su altı cihazlarıyla izlendiğini dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kullandığımız video kayıt sistemi yöntemiyle popülasyonda artış olduğunu söylemek için henüz erken. Daha uzun bir süre izlemek lazım. Dalgıçlardan ve ticari balıkçılardan edindiğimiz veriye dayanarak söylüyorum, sayıda geçen yıla göre bile bir artış var. Bu da türün bizim sularımızda avcılığının tamamen yasak olmasının olumlu bir etkisi olarak söylenebilir."

"HER AY DALIŞ YAPIYORUZ, BİR ARTIŞ GÖRÜYORUZ"

Projeye destek veren dalış eğitmeni Hamdullah Aras ise Karaburun ve çevresinde yaklaşık 25 yıldır dalış yaptığını, türü çok iyi tanıdığını anlattı.