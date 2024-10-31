Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

TANSİYONU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ OLUR

Potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller, kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde etkili olur. Su teresi de hem magnezyum hem de kalsiyum açısından faydalı bir kaynak olarak bilinir. Bu nedenle kan basıncını düzenlemede önemli etkilerde bulunur. Bağlantılı olarak tansiyonun da düşmesini sağlar.



KEMİKLERİN VE DİŞLERİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAR

Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde etkili olan kalsiyum, su teresinin içerisinde de yer alır. Su teresi iyi bir miktarda kalsiyum sağlamasının yanında kemiklerin güçlenmesinde etkili olur. Bunun yanında magnezyum ve K vitamini kaynağıdır.