Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Çeşitli bilimsel çalışmalar su teresinin sağlığa olan faydalarına odaklanmıştır. 2007'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir makale, her gün su teresi tüketmenin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu buldu.



Bir denemenin parçası olarak 60 yetişkin, sekiz hafta boyunca her gün 85 gram çiğ su teresi yedi.Bunun tüm katılımcılarda DNA hasarını azalttığı bulundu.



Su teresi bitkisini günlük beslenme rutininize ekleyerek tüketebilirsiniz Kalori bakımından düşük olan bu bitki çeşitli besin değerleri içerir. 34 gram su teresi şu besin değerlerini barındırır: