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Haberler Sağlık Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle bilinen su teresi, C vitamini, demir ve kalsiyum içerir. Düşük kalorili yeşil yapraklı sebze, salatalarda ve smoothielerde taze olarak tüketilebilir. Peki, su teresi neye iyi gelir? Su teresi ne kadar tüketilmeli? Tüm detaylar...

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Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Su teresini ister salatalarınızda ister sandaviçlerinizin arasına koyarak tüketebilirsiniz. Su teresi A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip. Peki su teresinin faydaları neler?

New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nden bir ekip, bitkiyi 41 "en güçlü" gıdadan biri olarak sıraladı.

Puanlar, her bir yiyeceğin besin açısından ne kadar yoğun olduğunun yanı sıra, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma potansiyeline dayalıydı.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Su teresi antioksidanlar ve vitaminler bakımından yüksek sebzelerden biri. Diyetisyen Stephanie Nelson; su teresi K vitamini, C vitamini ve A vitamini bakımından yüksektir. Ayrıca brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanasının yanı sıra turpgillerden sebze ailesinin bir parçasıdır.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Turpgil sebzeler, kansere ve diğer hastalıklara neden olabilecek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlara sahiptir. Güçlü antioksidan özellikleriyle su teresi, oksidan stresi azaltmaktan bazı kanserlerin gelişimiyle ilişkili doku hasarını azaltmaya kadar birçok fayda sunuyor. Günlük yaşamda aromatik bir sebze olan su teresini, isterseniz sandviçlere isterseniz salatalara ekleyebilirsiniz.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Çeşitli bilimsel çalışmalar su teresinin sağlığa olan faydalarına odaklanmıştır. 2007'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir makale, her gün su teresi tüketmenin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu buldu.

Bir denemenin parçası olarak 60 yetişkin, sekiz hafta boyunca her gün 85 gram çiğ su teresi yedi.Bunun tüm katılımcılarda DNA hasarını azalttığı bulundu.

Su teresi bitkisini günlük beslenme rutininize ekleyerek tüketebilirsiniz Kalori bakımından düşük olan bu bitki çeşitli besin değerleri içerir. 34 gram su teresi şu besin değerlerini barındırır:

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

Kalori: 4
Protein: 0.8 gram
Yağ: 0 gram
Karbonhidrat: 0.4 gram
Lif: 0,2 gram
A Vitamini: Günlük Alım Düzeyi (RDI) %22'si
K Vitamini: RDI'nın %106'sı
Kalsiyum: RDI'nın %4'ü
C Vitamini: RDI'nın %24'ü
Manganez: RDI'nın %4'ü

34 gram su teresi içerisinde kemiklerin gelişmesinde ve kanın pıhtılaşmasında gerekli olan, yağda kolaylıkla çözünen günlük K vitamini ihtiyacını karşılar. Bunun yanında su teresi, E vitamini, tiamin, riboflavin, B6 vitamini, folat, pantotenik asit, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve bakır içerir.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

TANSİYONU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ OLUR
Potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller, kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde etkili olur. Su teresi de hem magnezyum hem de kalsiyum açısından faydalı bir kaynak olarak bilinir. Bu nedenle kan basıncını düzenlemede önemli etkilerde bulunur. Bağlantılı olarak tansiyonun da düşmesini sağlar.

KEMİKLERİN VE DİŞLERİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAR
Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde etkili olan kalsiyum, su teresinin içerisinde de yer alır. Su teresi iyi bir miktarda kalsiyum sağlamasının yanında kemiklerin güçlenmesinde etkili olur. Bunun yanında magnezyum ve K vitamini kaynağıdır.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor! A, K ve C vitaminlerine yüksek oranda sahip

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ SAĞLAR
Turpgiller ailesinden gelen su teresi, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel maddeler içeren bir gıdadır. Su teresi şişlik ya da doku hasarını düzeltmede de etkilidir. Serbest radikallere karşı savaş açarak, bağışıklık korunmasında, göz sağlığının iyileşmesinde ve kan şekeri kontrolünde önemli bir rol oynar.

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