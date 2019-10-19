KOÇ:

İşinizle ilgili gerçekten güçlü olabilmeniz için; zayıf noktalarınızı kabullenmeniz, öğrenmeye ve öğretene karşı tepkili olmamanız gerekiyor. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Fikirlerinizde ısrarcı davranışlar sergilememek için kendinizi frenlemek zorundasınız. Coşkularınızın yüksek olduğu bir gün..

BOĞA:

Olağanüstü sabrınız ile kontrol mekanizmasını sizin kadar birleştirebilen insan azdır. Eğer çevreden zorlayıcı etkiler olmazsa, ele aldığınız her işi ideal yaparsınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel yeteneklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak ve yapıcı işler yapabilirsiniz. Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.

İKİZLER:

Sürekli yenilik peşinde koşmanız, sizi farklı kılıyor ve tercih edilen kişi yapıyor. Sabır konusunda fazla istikrarlı olmamanız işlerinizi aksatabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yapınızı ve aşk ilişkilerinizi birlikte harmanlamanıza neden oluyor. Sağlığınız konusunda fiziksel kazalara müsaitsiniz. Dikkatli olun.

YENGEÇ:

Sabırlı yapınıza diyeceğimiz yok. Aşırı çalışkanlığınız çevrenizde size olumlu puan kazandırırken, çalışma gücünüzü ikiye katlıyor. Ailenizle ilgili yapıcı gelişmeler söz konusu olacak. Siz güzel duyguların insanısınız ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, aile içi olaylara zarif bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

ASLAN:

İş yaşamanızda bencil olduğunuzu söyleyenlere siz aldırmayın. Hiç kimsenin başaramayacağı işleri öylesine kolaylıkla yapıyorsunuz ki. Bugün, kişisel çalışmalarınızı çevresel ilişkilerinize güzel bir şekilde yansıtabileceksiniz. Zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz. Sağlık her şeyden önemli unutmayın.

BAŞAK:

Disiplinli yaşam biçiminiz, kuralsız yaşama tahammül edemiyor. Siz kendinizden memnunsunuz, fakat çevrenizin şikayetlerine duyarsız kalamıyorsunuz. Mükemmeliyetçi ve yargılayıcı yapınızdan dolayı, partnerinizle bazı istenmeyen sorunların gündeme gelme olasılığı çok fazla. Kendinizi frenlemelisiniz.

TERAZİ:

Bugün, Ay'ın konumu, ince ve kaliteli duygularınızı ortaya çıkarıyor. Fakat, aynı zamanda sizi hassas ve eleştirici yapıyor. Kırılmaya müsait yapınız sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Partnerinizin sizinle ilgili düşünceleri pozitif yönde ilerliyor. Hissettiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor ve haklı çıkıyorsunuz.

AKREP:

Aşk konusunda çekiciliğinizin farkındasınız. Karşı cinsin sizden etkilenmemeleri mümkün. Bugün, partnerinize umut ve gereksinimlerinizi açıkça belirtin. Alacağınız yanıtları dikkatle dinleyerek, doğru yerde olup olmadığınıza karar verin. Son günlerde fiziksel özelliklerinizle ilgili takıntılarınızı gündeme getirmeli ve sonuçlandırmalısınız.

YAY:

Gününüzün çok yoğun olduğu zamanlar bile, mutlaka kendinizi zaman ayırmalısınız. Bugün enerjinizi yerinde kullanmalısınız. Dostlarınızın da bir araya geleceği bazı ortamlarda kendinizi ispat edeceksiniz. Siz, organizasyon işleri tercih ederken, özgürlük duygularınız da ön plana almaktan hoşlanıyorsunuz..

OĞLAK:

Karşı tarafın duyguları sizin için önemli olsa da, siz sadece kendi hisleriniz doğrultusunda hareket etmekten yanasınız. Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.. Onun alınganlık sınırları içinde olması, sizin işinizi zorlayacaktır. İlişkinizde nazik bir gün. Detaylar önemli olacak.

KOVA:

Özgürlük konusunda, taviz vermediğiniz için yaşadığınız ilişkilerinizde, sürekli problemler yaşıyorsunuz. Bugün, duygularınızda farklı nüanslar arıyorsunuz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda kalıyor. Sürekli onun fikirleri eleştirmek yerine, ona biraz değer vermeye bakın.

BALIK:.

İç dünyanız çok karışık olmasına rağmen; maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. İnandığınız konularda tecrübeleriniz söz konusu olacaktır. Bugün, hayallerinizi vurgulayacak konuların gündeme gelmesiyle motivasyonunuz olumlu bir şekilde artıyor. Uykularınıza dikkat etmelisiniz.