KOÇ:

Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız.

BOĞA:

Ay burcunuzda ilerlerken, kişiselliğinizi sorguluyor ve mükemmel olma yolunda önemli işler planlıyorsunuz. Bugün, aynı ortak özelliklere sahip yakın dostlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için, motivasyon desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Sağlık konusunda, dişlerinizi kontrolden geçirmelisiniz.

İKİZLER:

Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için, hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmemelisiniz.

YENGEÇ:

Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz.

ASLAN:

Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir.

BAŞAK:

Gücünüzün farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınız da desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden biri. Çalışma yaşantınızda çalışkan ve disiplinli davranarak, çevrenize iyi bir örnek teşkil ediyorsunuz. Ayaklarınıza daha fazla özen göstermelisiniz.

TERAZİ:

Sevdiğiniz kişi ile aranızda duygusal iletişimin mükemmel gelişeceği bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, yeni projeler üzerinde çalışmak isteyeceksiniz. Fikirlerinizin desteklenmesinden hoşnut kalacak ve motivasyon konusunda güçlenerek, veriminizi daha da arttırmak isteyeceksiniz.

AKREP:

Bugün, kendinizi güçlü fakat yalnız hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Onların kişisel sorunları yüzünden, aranızda bazı ihtilaflar söz konusu olacaktır. Anlayışlı ve aldırmaz yönlerinizle, olaylara daha akılcı bir çözümle yaklaşacak ve çevrenizde kısa sürede hakimiyet kuracaksınız.

YAY:

Hırslarınızın ön plana çıkmasıyla kişisel zevklerinizi arka plana atabilir, partnerinizi ihmal edebilirsiniz. Toplumsal yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak, yeni projelere sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz. Bugün, cesaretinize güvenmeli ve kendinize yeni bir şans vermelisiniz. Olaylar istediğiniz yönde gelişecek.

OĞLAK:

Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, zorluklar sizi engellemiyor.

KOVA:

Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bugün çevresel koşullarınız yeniden irdelemelisiniz. Yenilikler ve değişimler için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Hobilerinizle ilgilenmelisiniz.

BALIK:

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.