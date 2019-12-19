KOÇ:

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.

BOĞA:

Ay bilinçaltınızı pozitif bir biçimde etkiliyor. Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir gün. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda kapris yapabilirsiniz. Bugün ayak sağlığınız önemli.

İKİZLER:

Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

YENGEÇ:

Geleneksel yapınızı zorlamadan yumuşak geçişler yapabilirsiniz. Ay'ın konumu, yanınızda çalışan kişilerle aranızda görüş ayrılığına neden olabilir. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, hafta sonunu ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınızın bazı konularda sizin fikrinizden yararlanmak isteyecekler.

ASLAN:

Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün.

BAŞAK:

Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün.ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.

TERAZİ:

Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Gelen tekliflere karşı temkinli yaklaşmanızda fayda var. Bugün bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

AKREP:

Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Özgürlük duygularının baskın olduğu çok az kişiden birisiniz. Bağımlı yaşamak sizi her anlamda sıkıyor. Yine de, bu duygudan kendiniz kurtaramıyorsunuz.

YAY:

Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. . Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

OĞLAK:

Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler bazı şeylerin farkındalar. Bugün Ay tepe evinizde ilerliyor. Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir..

KOVA:

Çevrenizde dikkat çekici bir şekilde hareket etmeniz yüzünden, tepki alabilirsiniz. İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini görecek ve kafanızda bazı kıyaslamalar yapacaksınız. Kardeşlerinizin bir sorununa yardımcı olabilirsiniz.

BALIK:

İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. İnsanlar üzerinde etkiniz oldukça yüksek ve duygusal konuşmalar sergileyeceğiniz bir gün.