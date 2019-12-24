KOÇ:

Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. İdeallerinizi bir an önce gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız. Bir arkadaşlarınızla birlikte yolculuk planlarınız olacaktır.

BOĞA:

İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara hemen uyum sağlıyorsunuz. Bugün, toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Kişisel egolarınızın tatmin sağlayacağı özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

İKİZLER:

Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Merkür karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz.

YENGEÇ:

Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç sizin istediğiniz gibi olacak ve kişisel tatmin ağlayacağınız özel bir çalışmayı ortaya çıkaracaksınız.

ASLAN:

Yaptığınız işin karşılığını almak, ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin, en az sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız ve bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız. Öfkeli davranışlarınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK:

İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor ve değerlendirmelerinizi kişisel özelliklerinizi düşünerek yapmalısınız. Seyahatleri gündeme getirecek bir iş teklifi alabilirsiniz.

TERAZİ:

Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin bazıları sizi farklı bir şekilde etkileyecektir.. Bugün, enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz. Ziyaretçileriniz olacaktır..

AKREP:

Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Düşüncelerinizi süsleyerek, anlatım gücünüzü ikiye katlıyor ve ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YAY:

Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün, bir takım varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.. Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Ayrıca zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunlarınızda beraberinde getirebilir.

OĞLAK:

Güneş burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Fakat bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız.

KOVA:

Bugün daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Dikkatli olmalı ve çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.

BALIK:

Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Özellikle sakin bir gün sizi bekliyor ve gücünüzün daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz.Neptün burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize yeni bir renk veriyor. Karamsarlık duygularınızı ona yansıtmamalısınız.