KOÇ:

İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Bugün, bir çok fırsatların gündem kazanacağı bir gün. Yaşam kalitenizi arttıracak olayları irdelemek zorundasınız. Sinirli davranışlardan sakınmalısınız.

BOĞA:

Özgürlüğünüzü destekleyen arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz zaman kendinizi daha mutlu ve enerjik hissediyorsunuz. Bugün yeteneklerinizin desteklenmesini istiyorsunuz. Enerjinizin oldukça yoğun olduğu bir gün ve kendinizi ifade edecek konuları mıknatıs gibi üzerinize çekiyorsunuz. Sosyal yaşantınızda canlanma söz konusu.

İKİZLER:

Size maddesel destek sağlayacak çalışmalar içindesiniz. İdeallerinde hırslı ve hoşgörüsüz olabiliyorsunuz. Bugün, kendi düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamlarda iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşama uygun bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemelisiniz

YENGEÇ:

Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyor ve bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize sıkı bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunlarınızı çok fazla abarttığınız dönemler oluyor ve olaylara sonradan baktığınız zaman gülüyorsunuz.

ASLAN:

İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak ,size motivasyon kaynağı oluyor. Çevrenizin tepkisel sözlerine aldırmamalısınız. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin özgüvenlerinin olması, sizin için çok önemli.

BAŞAK:

Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için, elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak. Ay'ın bulunduğu konum, sizi olumsuz etkiliyor. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

TERAZİ:

Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı yoğun ve hızlı yaşıyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bugün, hızlı karar vereceğiniz konuların güncelik kazanması söz konusu olacak. Siz gerçekten seven dostlarınız her zaman işbirliğine hazırlar ve destek almaya devam edeceksiniz

AKREP:

İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Ay'ın bulunduğu konum, maddesel ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, bilmediğiniz fakat öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir, kendinizle ilgili yeni keşifler içinde olabilirsiniz.

YAY:

Bugün, yerinizde duramıyor ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek.. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir, istediğiniz ortamlarda bulanamıyordunuz. Artık kendinizi daha da iyi ifade edebileceksiniz.

OĞLAK:

Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İdealleriniz doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.

KOVA:

Bugün, yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz fakat önce kafanızdaki karmaşayı atmalısınız. Her şeyi çok fazla yargılamak zorunda kalacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz. İş yaşantınızda çevrenizle baş etmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Sabırlı olmalı ve sonuca özenli gitmelisiniz.

BALIK:

Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Bugün, yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Kendinizi ispat etme ihtiyacı içindesiniz. Ay tepe evinizde ilerlerken, kişisel hırslarınızı da ön plana çıkarıyor. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, çalışma temponuzu arttırmanıza neden olacak.