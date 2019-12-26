KOÇ:

Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var sanki. Ay Oğlak burcunda ilerlerken arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturuyor. Zamanınızı daha sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.

BOĞA:

Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ay ve Merkür. yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken zihinsel aktivitenizi de yüksek performans sergiliyor. Partnerinizin sizin için kalıcı düşünceleri var.

İKİZLER:

Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi, kendiniz koşullandırmayın. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor..

YENGEÇ:

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Ay aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.

ASLAN:

Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın. Çünkü, insanlara verdiğiniz güven duygusu; karşılıklı olarak oto kontrol mekanizmasının ihmal edilmesine neden olabiliyor.

BAŞAK:

Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.. Ay size derin duygular veriyor.. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin. Bağırsak problemleriniz olabilir.

TERAZİ:

Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve özel ilişkilerinize farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz. Bugün, riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

AKREP:

Mars kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.

YAY:

Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır. Kişisel becerinizle yeteneklerinizi birleştirme konusunda oldukça pozitif bir tablo oluşturacak ve kişisel tatmin sağlayacaksınız.

OĞLAK:

Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Israrla "ben olmazsam, olmaz" diyen insanlardan sonra da, olamayacağı iddia edilen konularda yaşam devam etmiştir. Bu nedenle; ipler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

KOVA:

Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir. Merkür 'ün Yay burcuna geçmesi, eğlenceli bir ruh hali içinde olmanıza neden olabilir. Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

BALIK:

Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. Gezegenlerin olumlu desteği sayesinde, kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir.