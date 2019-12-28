KOÇ:

Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve bir çok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz. Güven duygunuzun gelişmiş olduğunu görmek yakın dostlarınızı da olumlu etkilenmesine neden olacaktır. Bugün oldukça iddialı davranmalısınız.

BOĞA:

Sabah saatlerinde başlattığınız bir işiniz, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle birçok kişinin sempatisini kazanabilirsiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmek, sizi olumlu bir potaya getiriyor.

İKİZLER:

Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Ailenizin de görüşlerinden yola çıkarak, uzun süredir gerçekleştirmek istediğiniz projelere sıcak bakabilirsiniz. Gizliliğin çekici geleceği bir gün, siz de hoş gelecektir.

YENGEÇ:

Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz. Ayak bileklerinizi korumalısınız.

ASLAN:

Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılmanıza neden oluyor. Partnerinizin sizi desteklemesi konusunda, çekimser beklentiler içindesiniz. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.

BAŞAK:

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkileniyor ve onlarla işbirliği içinde olmak hoşunuza gidiyor. Bugün, özgün bir davranış biçimini benimseyerek, farklı bir konu üzerinde çalışmak isteyeceksiniz. Yaptığınız çalışmaların ses getirmesini istiyorsanız, pazarlama konularında daha cesur davranmalısınız.

TERAZİ:

Aşk konusunda eğlenceli duygular sizi bekliyor. Partnerinizle çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Bugün, sosyal aktivitelerini ön plana çıkaracak ortamları tercih edeceksiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir. Çevrenizin farklı fikirlerine saygılı davranmak siz de alışkanlık haline gelmiş bulunuyor.

AKREP:

Partnerinizin duygularına karşı, kendinizi savunmak yerine paylaşımı denemelisiniz. Sizdeki derin duygular, onda yetersiz olabilir fakat onun daha sabit düşünmesi, ilişkinizi sürekli kılacaktır. Kıskançlık duygularınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızdaki sorunlar hiç bitmez. Bugün fazla yorulmamalısınız

YAY:

Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir fakat inatla bulunduğunuz şartlarla savaşacak ve yeni durumunuzu istediğiniz tarzda oluşturacaksınız. Boğaz enfeksiyonlarına dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

Aşkta güven duygusunun önemli olduğunu biliyor ve sabit ilişkilerden hoşlanıyorsunuz.Bugün, partnerinizle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşamak istemiyorsanız, sözlerinizde net bir yelpaze geliştirerek, ifade tarzınızı olumlu sunmalısınız. Yanlış anlaşılmaktan korkuyor olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

KOVA:

Bildiğiniz konularda sınanmaktan korkmuyor ve inatçı tavırlarınızın altında başarı hırsı ve aynı zamanda kişilere yardımcı olmak duygusu yattığını biliyorsunuz. Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Bugün, olumlu bir gününüzdesiniz.

BALIK:

İç güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde, bir başarıya kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, duygudan çok maddesel olayların gündem kazanacağını gösteriyor. Yaptığınız anlaşmaları tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermemelisiniz.