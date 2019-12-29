KOÇ:

İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün, Aile ile ilgili iç meselelerinize odaklanacaksınız.

BOĞA:

Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Bu dönem içinde önemli olan; arzu etmediğiniz tüm konularınızı istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalıdır. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.

İKİZLER:

Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.

YENGEÇ:

İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Karşıt Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmaktan yanasın Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.

ASLAN:

Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla alınganlık gösterdiğiniz için, olayları ters bir şekilde yorumluyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.. Dostlarınızı ve arkadaşlarınızı evinizde ağırlayabilir, onlarla birlikte ortak aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz.

BAŞAK:

Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Çalışma hayatınızda ayrıntıcı davranarak, en önemli olayları kaçırabilirsiniz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

TERAZİ:

Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek, kişilerin olması, motivasyon gücünüzü. arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. İş disiplininizin mükemmel oluşu, iş çevrenizden de takdir görmenize neden oluyor. Bugün, inatçı yönlerinizle dikkat çekecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.

AKREP:

Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Bugün, kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalı, ikili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.

YAY:

İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Bugün, yeni görüşmeleriniz olacak. Ay'ın bulunduğu konum, kendinize daha fazla güvenmenizi sağlıyor . İnatçı yönlerinizi ortaya koymadan önce karşınızdaki kişiyi tartmaya çalışıyor olmanız, sizi özel kılıyor.Kendinize güveniyorsunuz..

OĞLAK:

Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.

KOVA::

Bugün, çevrenize tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay, size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Bugün, çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün. Yakın görüşlerinizi alacağınız kişilerle yoğun iletişime dayalı konuşmalar yapacaksınız.

BALIK:

Çevresel ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat, güçlü enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz.. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok, yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz, başarınız daha da artacaktır. Kişisel çabalarınızın boşa gitmesini istemiyorsanız, fanatik düşünce içinde olanlara da fırsat vermemelisiniz.