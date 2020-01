KOÇ:

Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün bir çok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar da, şartlar sizden yana olacak. Fırsatları doğru kullanmalısınız.

BOĞA:

Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin.

İKİZLER:

Merkür Kova'da ilerliyor ve olumlu destek alıyorsunuz. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeli ve hiç kimseyi görmezlikten gelmemelisiniz.

YENGEÇ:

Kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerleyen Venüs'ten olumlu destekler almaya başlıyorsunuz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza gelmesini istemiyorsanız, hızlı hareket etmelisiniz.

ASLAN:

Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Üstelik ailenize de zaman ayırmalısınız. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz. Yeni dostlar her konuda size yardımcı olacaklar.

BAŞAK:

Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız. Çevrenize yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız. Bugün şartlarınızı gözden geçirmeli ve içsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.

TERAZİ:

Mars Yay'da ilerlerlerken, düşüncelerinizi abartmaktan yanasınız. Burcunuzun mantık burcu olduğunuzu biliyorsunuz. Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var.

AKREP:

Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Balık'taki Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. İlişkilerinizde başarılısınız.

YAY:

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz.

OĞLAK:

Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız..Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın..Bugün,aşk konusunda onunla ilgili düşüncelerinize farklı bir şekilde yaklaşın, etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin..

KOVA:

Planlı bir şekilde davrandığınız zaman , olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Mars tepe evinize yakın hareket ederken; önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak. Başlatacağınız çalışmalara bireysel yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK:

Neptün'den önemli destekler almaya başlayacaksınız Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Çünkü, bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.