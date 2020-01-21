KOÇ

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

BOĞA:

Güneş'in bulunduğu konum, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün. Dostlarınızla birlikte alacağınız ortak kararlar her iki tarafı da memnun edici sonuçlara neden olacak. İçgüdüleriniz mükemmel çalışıyor.

İKİZLER:

Maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bugün, bazı konularda acele karar vermemeli, çevrenizden yardım almalısınız.

YENGEÇ:

Duygusal değişimlere açık bir gün içinde olmanıza rağmen, bilinçaltınızda sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün. Aynı fikirlere sahip olsanız bile, karşılıklı yansıtmalarınızda başarısız davranıyorsunuz. Ortak bir payda bulmaya çalışmalısınız.

ASLAN:

Ay sizin kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. İsteklerinizin tavanı oldukça yüksek seyredecek. İçsel disiplininizin mükemmel oluşu yüzünden partnerinizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmek istemiyorsunuz. Partnerinizle birbirinize aykırı davranışlar içinde olmanız aranızda bazı pürüzlerin oluşmasına neden olacak.

BAŞAK:

Duygusal yaşantınızda arzularınız ön planda olacak. Yaşadığınız olayları, derin bir şekilde ele alıyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aile ve yuva evinizi olumlu bir şekilde etkileyecek. Uzun süredir beklediğiniz sıcak gelişmeyi yakalayacak ve kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Fakat, çevrenizi disipline etmekten hoşlanmanız, bazı tepkilere yol açıyor

TERAZİ:

Bugün; içinde bulunduğunuz gerçeklerle ilgili konuşmalarınızı etkili bir biçimde ifade edebileceksiniz. Kendinizin çizerek ortaya koyduğu sistemlerinizin, disiplin prensipleri olarak yaşama uyarlanması sizi başarılı kılıyor. Duygusal konularda içsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sizin özgürlük tutkularınız partnerinizin için problem teşkil ediyor.

AKREP:

Bugün, araştırmacı yönünüz ortaya çıkacak. Bir çok konu üzerinde detaylar önem kazanacak ve sorunlarınızı farklı bir şekilde çözmeyi deneyeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, maddesel kaygılarınızın sizi rahatsız edeceği bir gün yaşamanıza neden olacak. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanıza rağmen, bazı şeyleri aşamıyorsunuz.

YAY:

Bugün duygusal yönleriniz ağır bastığı halde düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Yaşadığınız çelişkiler sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Yapacağınız atılımlar için desteğe ihtiyacınız olsa da; bazı ketum ve içine kapanık davranışlarınız yüzünden, değerinizin anlaşılmasına izin vermiyorsunuz.

OĞLAK:

Bilinçaltı düşüncelerinizin sizi farklı yönlere sürüklemesine izin verdiğiniz müddetçe bir takım karasızlıklar yaşamanız olağandır. Maddi konularda imkansız olabilecek durumları hedeflemeniz, yaşam yelpazenizin genişlemesine neden oluyor. Yapacağınız önemli adımlar kariyeriniz ile ilgili ilginç gelişmelere neden olacak.

KOVA:

Partnerinizin düşüncelerine saygı göstermek istiyor fakat, içinizde önleyemediğiniz taşkınlıklarınız yüzünden kendi egolarınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Aşk ilişkilerinizde olabilecek tartışmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, gününüz sorunsuz geçecek. Bugün, partneriniz, isteklerine açıklık kazandırmak isteyebilir.

BALIK:

Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getiriyor. Maddi konularda kesin çözümlere ihtiyacınız var. Uzun süredir, beklentilerinizden istediğiniz sonucu alamamanız bazı sıkıntılarınızın artmasına neden oluyor. Kazançlarınızı yeniden düzenlemelisiniz. Bugün, elinizdeki imkanları pozitif yönde geliştirebilirsiniz.