KOÇ:

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Bugün, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz.



BOĞA:

Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Ay burcunuzda ilerlerken, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.



İKİZLER:

Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlar konusunda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor ve sizi karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Bugün, ikna kabiliyetinizi kullanmak, işe yarayacak ve bir takım çalışmaların içinde olacaksınız. Heyecanlı ve duygulu yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.



YENGEÇ:

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.



ASLAN:

İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin bir şekilde davranıyorsunuz. Yönetici yönünüzü kullanırken, sabit düşündüğünüz için, size karşı gelenlere tavırlı yaklaşmanız muhtemel.



BAŞAK:

Bugün kendinizin değeri konusunda farkındalık yaşayabilir ve girişimci ruhunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Atak hareket ediyor ve kendinize güveniyorsunuz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Sadece, riskleri unutmamalısınız.



TERAZİ:

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz.. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. Pratik düşünceleriniz bazılarını rahatsız edebilir.



AKREP:

Çalışma temponuzu dinamik tuttuğunuz müddetçe, başaramayacağınız iş yok. Bugün, karşıt Ay'ın konumu, çalışma yaşantınızda bir takım yenilikler içinde olacağınızı gösteriyor. İstekleriniz konusunda aşırılık yaşayabilirsiniz. Oto kontrol sistemini kullanmak zorunda kalacağınız durumlar söz konusu olacaktır. Daha sakin davranmalısınız.



YAY:

Düşüncelerinde hızlı gelişen ve bir an önce yaşama geçirmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Bazı işlerinizi ertelemekle çok şey kaybedebilirsiniz. Bugün, işyerinizde, sizi bekleyen yoğun bir çalışma temposu var. Partnerinizin düşüncelerini direk söylemesi, olumsuz bir şekilde karşı çıkmanıza neden olabiliyor.



OĞLAK:

İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Bugün , evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz.



KOVA:

Karşılıklı ilişkilerinizde yaşamanız gereken sıra dışı olaylar gündem kazanacak. Heyecanlı ve enerjik davranarak, sevdiğiniz kişiyi etkilemek isteyeceksiniz. Bugün onunla canlı bir performans yakalayacaksınız. Fakat bazı problemlerinizi gözden geçirmeli bir daha aynı sorunları yaşamamalısınız. Geçmişi artık geride bırakmalısınız.



BALIK:

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var. Sizi şaşırtmak istemeleri söz konusu olacak