Sigortada 5 güne dikkat!

Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere değişik bölgelerde sel felaketleri yaşanıyor. Otomobiller, evler ve işyerleri için ihbar süresinde 5 güne dikkat etmek gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz yoğun yağışlarla sel felaketi yaşadı. Bu tür felaketlerde mal güvenliğini sağlayan en önemli unsur sigorta olarak öne çıkıyor.

Otomobillerde kasko ev ve işyerlerinde ise konut ve eşya sigortaları zararları tazmin ediyor. Otomobillerde iki türlü sigorta yapılıyor. Zorunlu trafik sigortası herkesin yaptırması gereken bir işlem.

Bu sayede karşı tarafa ve üçüncü kişilere verilen zararlar bu sigortadan karşılanıyor.

Dolayısıyla zorunlu trafik sigortaları sizin aracınızda meydana gelen zararları tazmin etmiyor. Bu yüzden selden gören araçların hasarları bu sigortadan karşılamıyor.

Selden hasar gören sigortalar için kasko yaptırmış olmak gerekiyor.

Kaskonun da sel ve su baskınlarını teminat kapsamına almış olmasına bakılıyor. Aracınızda bu zararları teminat altına alan bir kasko sigortanız varsa ilk yapılması gereken bu hasarların belgelenmesi. Bunun için aracınızın fotoğraf ve videolarını mutlaka çekin.



SÜREYE DİKKAT EDİN

Daha sonra 5 günü geçirmeden sigorta şirketinize ihbarda bulunmanız gerekiyor. Sigorta şirketinize ulaşamazsanız hasar ihbarları için kurulan ALO 193 hattını da arayabilirsiniz. Daha sonra sigorta şirketlerinin bilgisi dahilinde aracı servise götürmelisiniz. Kendi ustasına gitmek isteyenlerin ise aracın bulunduğu yerde fotoğrafını çektikten sonra servise götürmeleri ve kasko firmasından eksper gelmesini bekleyip fotoğrafları teslim etmesi gerekiyor. Eğer araç sadece kapı aralarından su aldıysa ve bunun için oto yıkamaya kurutmaya verildiyse bunun faturasının da alınarak kaskodan tahsil edilmesi mümkün oluyor.



KONUTTA İKİ AYRI SİGORTA

Konut ve işyerleri için de iki ayrı sigorta ürünü bulunuyor. Bunlardan birisi konut ya da işyerinin sigortalanması. Bu ürünün içine eşyaları ya da dükkanlardaki emtiaları da ekletmişseniz bu kez tüm zararlar karşılanıyor. Eşyalar eklenmiş ise taşıma, temizleme gibi masraflarda sigorta şirketi tarafından tazminat ediliyor. Eğer eşyalar eklenmemişse bu kez sadece binadaki zararlar sigorta kapsamında tazmin ediliyor.

Bu noktada zorunlu olarak yaptırılan DASK sadece depremle ilgili olduğu için bu tar zararları karşılamıyor.



DAVA AÇILABİLİR

Sel baskını karşısında gerekli önlemleri almadığı için vatandaşların il ve ilçe belediyelerine tazminat davası açma hakkı da saklı bulunuyor. Ayrıca kaskosu olmayanlar için valilik ya da belediyelerce zararların tazmininin karşılanmasına yönelik afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor.

Kaskosu bulunmayan araç sahiplerinin ise devletin açıklayacağı hasar yardım miktarlarını beklemeleri gerekiyor.