1.AYAK: Arapların maiden yarışında Ildır Efesi, Ufaklık, Duygu Seli ve Rüzgar Fırtınası öne çıkan taylar. Uçan Arslan ve Çamlıyayla geniş oynayanlara.

2.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Biceroğlu, Frenkli Ateşi, Kobrareco ve Şanslı Kafkas çekişmesine Uçan Karaca da katılabilir.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların orta mesafe yarışını formunu üst düzeye taşıyan Criminal'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Çaltepe, Özekan ve Gümüşkesen öncelikli isimler. Kilosu ağır Gümbürgümbür yeri olanlarca işanetlinmeli.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Talantay, Tosun ve Son Fırtına birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışında Power King, Kanbedri, Has, Big Dadaş ve Dökerson öncelikli isimler. My Pride sürpriz.