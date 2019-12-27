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Anasayfa > Yazarlar > Criminal kazanır
Criminal kazanır ERGUN ONARIR Criminal kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışında Ildır Efesi, Ufaklık, Duygu Seli ve Rüzgar Fırtınası öne çıkan taylar. Uçan Arslan ve Çamlıyayla geniş oynayanlara.
2.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Biceroğlu, Frenkli Ateşi, Kobrareco ve Şanslı Kafkas çekişmesine Uçan Karaca da katılabilir.
3.AYAK: 2 yaşlı tayların orta mesafe yarışını formunu üst düzeye taşıyan Criminal'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Çaltepe, Özekan ve Gümüşkesen öncelikli isimler. Kilosu ağır Gümbürgümbür yeri olanlarca işanetlinmeli.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Talantay, Tosun ve Son Fırtına birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışında Power King, Kanbedri, Has, Big Dadaş ve Dökerson öncelikli isimler. My Pride sürpriz.

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