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Anasayfa > Yazarlar > Red Tornado
Red Tornado ERGUN ONARIR Red Tornado ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.12.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların uzun mesafe 16 handikap yarışını formunu geliştiren Red Tornado'nun kazanmasını bekliyorum.
2.AYAK: Maiden yarışta Potemon, Yaşama Sevinci, Merdokan, Gigantes ve Big Father Mevlüt birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Kısa mesafe 4 şartlı yarışta Harput Rüzgarı, Oğlum Murat, Rubuco ve White Hart Lane öncelikli isimler. Cape Town ve Jedi yeri olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: 22 handikap çekişmesinde Invincible Baby, Agera ve Heycanlı arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Dark Phoenix, Emperors Victory, Atom Camil ve George Best öne çıkan taylar. Gumball sürprizde.
6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda Aydereağası, Hazar Denizi ve Sülünbike kapışmasını izleyeceğiz. Tutanda hata kollar

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