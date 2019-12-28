1.AYAK: Tayların uzun mesafe 16 handikap yarışını formunu geliştiren Red Tornado'nun kazanmasını bekliyorum.

2.AYAK: Maiden yarışta Potemon, Yaşama Sevinci, Merdokan, Gigantes ve Big Father Mevlüt birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Kısa mesafe 4 şartlı yarışta Harput Rüzgarı, Oğlum Murat, Rubuco ve White Hart Lane öncelikli isimler. Cape Town ve Jedi yeri olanlarca işaretlenmeli.

4.AYAK: 22 handikap çekişmesinde Invincible Baby, Agera ve Heycanlı arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Dark Phoenix, Emperors Victory, Atom Camil ve George Best öne çıkan taylar. Gumball sürprizde.

6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda Aydereağası, Hazar Denizi ve Sülünbike kapışmasını izleyeceğiz. Tutanda hata kollar