1.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Lady Sacrifice, Icefall, Burning Rose, Winner Dancer ve Hayrişim birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Duygu Seli, Buzlukızım. Buğday Tanesi, Kızımraziye, Asilkardeş ve Gerekçeli birincilik adaylarım.

3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Big Dadaş, Urla Zamanı, Hellbent ve Reco kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışında Kızılhan, Kararlı ve Ünlüoğlu arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Formunu koruyan Kardeşcan birinciliğin en güçlü adayı.

Güvenerek tek yazılabilir.

6.AYAK: İngilizlerin orta mesafe kapanış koşusunda My Royal Sun ve Wait For It ayrımsız kuponlarda yer almalı. İyi şanslar.