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Kardeşcan şanslı ERGUN ONARIR Kardeşcan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.01.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Lady Sacrifice, Icefall, Burning Rose, Winner Dancer ve Hayrişim birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Duygu Seli, Buzlukızım. Buğday Tanesi, Kızımraziye, Asilkardeş ve Gerekçeli birincilik adaylarım.
3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Big Dadaş, Urla Zamanı, Hellbent ve Reco kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışında Kızılhan, Kararlı ve Ünlüoğlu arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Formunu koruyan Kardeşcan birinciliğin en güçlü adayı.
Güvenerek tek yazılabilir.
6.AYAK: İngilizlerin orta mesafe kapanış koşusunda My Royal Sun ve Wait For It ayrımsız kuponlarda yer almalı. İyi şanslar.

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