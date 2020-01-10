  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Dökerliz şanslı
Dökerliz şanslı ERGUN ONARIR Dökerliz şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.01.2020, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Selinika, Altın Zele, Realist, Asla Pesetme, Pufuduk ve Aruztay öne çıkan isimler.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışında Daimon, Cesurayak, Günışığı, Açık Kırmızı ve Özçocuk arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Orta mesafe yarışta Blue Thunder, Onur, Rocky Boy ve Folkart Society öne çıkan taylar.
Çise ve Extravagant geniş oynayanlara.
4.AYAK: 5 şartlı yarışta Luvi, Kick Colleen ve Fastn Famous birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışını ikincilik serisini noktalamak isteyen Dökerliz'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Ünlüoğlu ve Ninoşun Oğlu kapışması kazananı belirler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN