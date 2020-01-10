1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Selinika, Altın Zele, Realist, Asla Pesetme, Pufuduk ve Aruztay öne çıkan isimler.

2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışında Daimon, Cesurayak, Günışığı, Açık Kırmızı ve Özçocuk arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Orta mesafe yarışta Blue Thunder, Onur, Rocky Boy ve Folkart Society öne çıkan taylar.

Çise ve Extravagant geniş oynayanlara.

4.AYAK: 5 şartlı yarışta Luvi, Kick Colleen ve Fastn Famous birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışını ikincilik serisini noktalamak isteyen Dökerliz'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Ünlüoğlu ve Ninoşun Oğlu kapışması kazananı belirler.

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