1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Selinika, Altın Zele, Realist, Asla Pesetme, Pufuduk ve Aruztay öne çıkan isimler.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışında Daimon, Cesurayak, Günışığı, Açık Kırmızı ve Özçocuk arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Orta mesafe yarışta Blue Thunder, Onur, Rocky Boy ve Folkart Society öne çıkan taylar.
Çise ve Extravagant geniş oynayanlara.
4.AYAK: 5 şartlı yarışta Luvi, Kick Colleen ve Fastn Famous birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: İngilizlerin mukavemet yarışını ikincilik serisini noktalamak isteyen Dökerliz'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Ünlüoğlu ve Ninoşun Oğlu kapışması kazananı belirler.