  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Victory Rhythm
Victory Rhythm ERGUN ONARIR Victory Rhythm ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.10.2020, 00:00

1.AYAK: 5 şartlı yarışta Yeksıra, Dicle Rüzgarı, Kocaoğlan, Yeğenim Toprak ve Ahmet Ali arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışı kalabalık tutalım. Şirin Oğlu, Warm Hearted, Khan Of The Sea, Golden Torch, Prenses Beso ve Beatris öne çıkan taylar.
3.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Torosdağı, Kardeşcan, Alptuğhan ve Egenin Aslanı çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Victory Rhythm'nin kazanasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Son Nokta, Gogush ve Hellbent ilk birinciliklerini kazanabilmenin mücadelesini verecek taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 4 şartlı yarışında Rodriguez ve Ulubeyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA