1.AYAK: 5 şartlı yarışta Yeksıra, Dicle Rüzgarı, Kocaoğlan, Yeğenim Toprak ve Ahmet Ali arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: Çim pistteki 3 şartlı yarışı kalabalık tutalım. Şirin Oğlu, Warm Hearted, Khan Of The Sea, Golden Torch, Prenses Beso ve Beatris öne çıkan taylar.

3.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Torosdağı, Kardeşcan, Alptuğhan ve Egenin Aslanı çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Victory Rhythm'nin kazanasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Son Nokta, Gogush ve Hellbent ilk birinciliklerini kazanabilmenin mücadelesini verecek taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 4 şartlı yarışında Rodriguez ve Ulubeyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.