1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Mendoza, Bay Artu, Prens Göksu, Excevation ve Minsk öne çıkan taylar. Free Solo yeri olanlarca işaretlenmeli.

2.AYAK: "Seddülbahir" koşusunda Unkown Love, Heroes, Karabayırlı ve Always Lucky birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Dostbağı, Eminadam ve Köyağası Demir çekişmesine Mezre de katılabilir.

4.AYAK: Tayların çim pistteki "A-3" yarışında eküri destekli Angel Of Love ve Glitzy arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 4 şartlı yarışta Obrada, El Patron ve Hasanefe çekişmesini izleyeceğiz. El Mascalero rakiplerinin hatasını kollayacak.

6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikapta Kızıl Yağız ve Asude Sultan öne çıkıyor. Criminal sürprizde.