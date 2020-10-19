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Tek yazmak zor ERGUN ONARIR Tek yazmak zor ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.10.2020, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Mendoza, Bay Artu, Prens Göksu, Excevation ve Minsk öne çıkan taylar. Free Solo yeri olanlarca işaretlenmeli.
2.AYAK: "Seddülbahir" koşusunda Unkown Love, Heroes, Karabayırlı ve Always Lucky birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Dostbağı, Eminadam ve Köyağası Demir çekişmesine Mezre de katılabilir.
4.AYAK: Tayların çim pistteki "A-3" yarışında eküri destekli Angel Of Love ve Glitzy arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: 4 şartlı yarışta Obrada, El Patron ve Hasanefe çekişmesini izleyeceğiz. El Mascalero rakiplerinin hatasını kollayacak.
6.AYAK: Kapanıştaki 16 handikapta Kızıl Yağız ve Asude Sultan öne çıkıyor. Criminal sürprizde.

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