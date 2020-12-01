1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını kalabalık tutalım. Shutka, Mirtay, Fara Fern, Oğlum Delil, Alata ve Red Tornado birincilik adaylarım.

2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Sma.

But Mighty, Lorenzo, Kings Impact ve Trinetta öne çıkan taylar.

Rabatto yeri olanlara.

3.AYAK: Uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Osmaniye Çocuğu, Beykoz, Ünsalhan, Eskayra ve Kuanpo arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Adrasan Koyu" koşusunu istim üstğmdeki King Serkan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların uzundaki 15 handikap yarışında ilk şansı Kopkaptar'a veriyorum.

Mavi Ateş sert rakip olur. Pala Salih sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Süper Tuna, War Leader ve The Plucky birinciliğe daha yakın taylar.