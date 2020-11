1.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Bull Head, Green Gift, S. (7) KomshuGreen Gift, Komshu ve Drummer birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Dilimyandı, King Victory, Dark Master, Ganymede ve Black Or White arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların "Bozcaada" koşusunda favorim formunu ilerleten Kardeşcan. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlıların açık grup 3 yarışında Angel Of Love, Lucky Justen ve Vector arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: İlk kez start alacak tayların 1 şartlı yarışında Tell Me Boy, Good Fellas ve The Last Aenas öne çıkan taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap kapışmasında Güçlükan, Özburgaz, Çelıkmavi ve Fadik öncelikli isimler. Kırımefesi sürprizde.