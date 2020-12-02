1.AYAK: Arap taylarının "Yavuz Gülerce" koşusunda Pıtır, Gardal Gülü ve Aypars öncelikli isimler. Tunç Siperi ve Özakbey sürpriz sevenlere.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Yozgatlı" koşusunda Arabian Prince, Atardamar, Subike ve Hanamichi öne çıkıyor. Yetim Ali yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Ribella" koşusunda Blanchard, Abjarkız ve Juno arasında düğüm çözülür. Ayza daha sonra.

4.AYAK: "İstanbulun Kurtuluşu" koşusunda Gökyüzü, Mavra, Gümbürgümbür ve Egeberk çekişmesine Ertemiz de katılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı tayların "Levano" koşusunda Laramina, First Smile, Miss Belgrade, Red Apple ve Miss Defne birincilik adaylarım.

6.AYAK: Tayların kapanıştaki 4 şartlı yarışını formunu yükselten Wolf Polat'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.