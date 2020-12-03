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Oddjob kazanır ERGUN ONARIR Oddjob kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.12.2020, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında King Of İstanbul, Dicaprio, Speedy King, By Nusret ve Pride Of Turks öne çıkan taylar.
Tunç Star sürprizde.
2.AYAK: Tayların 16 handikap kapışmasında My Moonshine, Captain Of The Sea, Coldgray ve Peekaboo daha şanslı isimler.
3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Hellbent, Jak Vjetar, Forever Here ve Magic Apple birincilik adaylarım.
4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Köyağası Demir, Dostbağı ve Ahmet Ali öncelikle yazılmalı. Tuncer ve Gökçestar yeri olanlara.
5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında formunu geliştiren Blackball birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 5 şartlı yarışında Bombacan, Karamıh ve Abher arasında birincilik düğümü çözülür.

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