1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında King Of İstanbul, Dicaprio, Speedy King, By Nusret ve Pride Of Turks öne çıkan taylar.

Tunç Star sürprizde.

2.AYAK: Tayların 16 handikap kapışmasında My Moonshine, Captain Of The Sea, Coldgray ve Peekaboo daha şanslı isimler.

3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Hellbent, Jak Vjetar, Forever Here ve Magic Apple birincilik adaylarım.

4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Köyağası Demir, Dostbağı ve Ahmet Ali öncelikle yazılmalı. Tuncer ve Gökçestar yeri olanlara.

5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında formunu geliştiren Blackball birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 5 şartlı yarışında Bombacan, Karamıh ve Abher arasında birincilik düğümü çözülür.