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Özekan şanslı ERGUN ONARIR Özekan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.01.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Sancaktar, Safari, Asteroid, Hızlı Asiye, Ergüçlü ve Keleşhan öncelikli isimler. Atik Atik sürprizde.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap çekişmesinde Wind Power, Persian Rose, Ateşgeçirmez, Heroes ve Prenses Şirin öne çıkıyor. She Is My Baby yeri olanlara.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Aşkyolu ve Hürgobak birinciliğe daha yakın isimler.
4.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışı formunu geliştiren Özekan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 4 yaşlıların 14 handikap yarışında formunu geliştiren Barlıkefe ve Dumrul ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Kırcaali, Journalist, Fastn Famous, Alexandrapoli, Madenci ve Angry Bull çekişmesine Extravagand da katılabilir.

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