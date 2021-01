1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Sancaktar, Safari, Asteroid, Hızlı Asiye, Ergüçlü ve Keleşhan öncelikli isimler. Atik Atik sürprizde.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap çekişmesinde Wind Power, Persian Rose, Ateşgeçirmez, Heroes ve Prenses Şirin öne çıkıyor. She Is My Baby yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Aşkyolu ve Hürgobak birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışı formunu geliştiren Özekan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 4 yaşlıların 14 handikap yarışında formunu geliştiren Barlıkefe ve Dumrul ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Kırcaali, Journalist, Fastn Famous, Alexandrapoli, Madenci ve Angry Bull çekişmesine Extravagand da katılabilir.