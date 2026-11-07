Sorularınıza cevaplar

1969 doğumluyum. 1988 SGK girişliyim. 2180 SGK primim var. 2019'dan bu güne kadar da Bağ-Kur'luyum. Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca primlerimin asgari ücretten, ya da yüksekten yatması emekli maaşını bu günden sonra etkiler mi? HİLMİ ÜREŞ

Öncelikle Bağ-Kur kapsamındasınız. Bu yüzde EYT yasası gereği 9 bin günü tamamlayarak yaş şartı olmadan emekli olabilirsiniz. Son 3,5 yıl yani 1261 gün SSK(4A) kapsamında çalışırsanız bu kez 5225 gün prim şartıyla yine yaşa bakılmadan emekli olursunuz. Emekli maaşını artıran en önemli unsur yatırdığınız primler. Bu yüzden ne kadar yüksek yatırırsanız emekli maaşınızı o kadar artırır.



14 ay Bağ-Kur ihyam var. Bunun başvurusunu e-Devletten yapabiliyor muyum? MEHMET BAY

Evet. Borçlanma başvurularını e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. Eğer başvurunuzu 31 Aralık 2026 tarihine kadar yaparsanız, bu yılın asgari ücreti üzerinden ödeme alınır. Ocak ayına kalırsa bu kez yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacağından maliyetiniz artar.



1987 doğumluyum. 4A başlangıç tarihim 2004. Toplam primim 6149 gün. Ne zaman emekli olurum? ORHAN ÇOLAK

İşe başlama tarihinize göre 4A'lı olarak 7 bin gün 60 yaş şartına tabisiniz. Priminizi tamamlayıp 60 yaşını bekleyerek emekli olabilirsiniz.



2005 yılında SSK'lı olarak çalışmaya başladım. 20 yıldır aralıksız çalışıyorum. Tazminat alabilir miyim? METİN AKARSU

İstifa ederek tazminat alabilmenin bir yolu da emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak. İşe girişinize göre bunun için 7 bin gün gerekiyor. 7 bin gün tamamlandığında SGK'ya başvurarak bir yazı alıp işyerinize istifa dilekçenizi bu gerekçeyle verebilirsiniz. Eğer son işyerinizde en az 1 yıldır çalışıyorsanız kıdem sürenize göre hesaplanacak tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.



1976 doğumluyum. 1992 yılı işe girişliyim. 4500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? DÜRDANE GÜMÜŞ

16 yaşında sigortalı olmuşsunuz. Eğer bu sigorta staj ya da çıraklık değilse, yani uzun vadeli sigorta kollarından ise SSK kapsamında 5525 gün ile emekli olursunuz. EYT'li olduğunuz için emeklilikte yaş şartınız yok.



13 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Emekli oldum. 18 aydır aynı yerde devam ediyorum. İsten ayrılmak istiyorum. Tazminat alabilir miyim? BEKİR ÇULHA

Emekli olduğunuz tarihte işten çıkışınız verildiğinde eğer tazminat aldıysanız haklarınız tamamlanmış demektir. 13 aylık yeni işe giriş durumunuzda eğer istifa ederseniz tazminat alamazsınız. Eğer 13 yıl sonra emekli olurken tazminat almadan çıkış yapılıp tekrar giriş yaptıysanız 14 yıl 1 aylık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.



2000 yılında sigortalı oldum. 25 yıllık süre tamamlanmış oldu. Kısmi emeklilik şartlarım nedir?

İşe giriş tarihinize göre kisme emeklilik şartlarınız 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş. 25 yıl tamamlanmış. Prim ve yaş tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Tam emeklilik için şartlar ise 7 bin gün ve 58 yaş olmaktadır.



1981 doğumluyum. Aralık 2006 sigorta girişim 4/A'lı olarak yapıldı. Ancak 1 ay primim var. 3250 gün isteğe bağlı pirimim ödedim. 1261 gün daha 4A çalışma yaparsam 4500 gün ve 58 yaşında emekli olabilir miyim? ŞEYMA AKYÜZ

1261 gün 4A'lı olarak çalışırsanız SSK kapsamına geçersiniz. Bu durumda kısmi emeklilik şartlarınız 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş olur. 25 yıl 2031'de dolar. Yaşınız da 58 olunca emekli olursunuz.



Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? YAŞAR AKGÜN



Kıdem tazminatı iş akdinin sona erdiği tarihteki son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Bu brüt maaş yıl içinde düzenli nakit ödemeler varsa giydirilmiş olarak da belirleniyor. Her yıl için bir brüt maaş olacak şekilde hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı tavanını aşmayacak şekilde ödeme yapılır. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Taksit işçinin onayı olmadan yapılamıyor.