Tarih yazmanın eşiğinde duruyor

Futbolda bazen bir galibiyet yalnızca haneye yazılan üç puandan çok daha fazlasını ifade eder. Göztepe de tam olarak böyle bir dönemden geçiyor. Sezonun ilk haftalarında istediğini sahaya yansıtamayan, galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, şimdi dört maçlık müthiş bir serinin sahibi. Üstelik bu serinin son halkasında Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi deplasmanda devirmek, takımın özgüvenine ayrı bir güç kattı. Şimdi önlerinde çok daha özel bir karşılaşma var. Göztepe, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayacak. Bu mücadeleyi önemli kılan yalnızca üç puan değil. Sarı-kırmızılılar kazanırsa Süper Lig'de tam 60 yıl sonra ilk kez üst üste beş galibiyete ulaşacak. Son olarak 1966-1967 sezonunda, efsane teknik adam Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe beş maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Aradan geçen onlarca yılda bu başarı tekrarlanamadı. Şimdi o tarihin yeniden yazılması için sadece 90 dakika kaldı.

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Elbette Başakşehir karşılaşması kolay olmayacak. İstanbul temsilcisi de geçtiğimiz hafta Samsunspor'u 5-2 mağlup ederek hücum gücünü gösterdi. Ancak Göztepe'nin elinde önemli avantajlar var. Öncelikle takımın yakaladığı form grafiği ve oyuncuların artan özgüveni... Bir diğer önemli unsur ise Gürsel Aksel'in atmosferi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıllardır bu takımın en büyük itici güçlerinden biri. Böyle bir tarihi fırsatın önünde tribünlerin yine dolması ve takımlarını son düdüğe kadar desteklemesi kaçınılmaz. Göztepe'nin önünde şimdi iki ayrı hedef bulunuyor: Önce beşinci galibiyet, ardından bu çıkışı kalıcı hale getirmek. Çünkü büyük takımların farkı yalnızca iyi dönemler yaşamak değil, o dönemleri sürdürebilmektir. Sezonun başındaki kayıpların telafisi için yakalanan bu fırsatın değeri de burada yatıyor. Adnan Süvari'nin efsane takımından bugüne uzanan 60 yıllık bir hikaye... Bugün Gürsel Aksel'de yalnızca bir futbol maçı oynanmayacak. Göztepe, kendi tarihine yeni bir sayfa eklemek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların bu fırsatı değerlendirmesi, hem camiaya hem de İzmir futboluna büyük bir gurur yaşatacaktır.