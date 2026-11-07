Finaller hak kazandı

Fransız tenisçi Arthur Fils, sakatlıklardan dolayı bu yıl birçok büyük turnuvayı kaçırmasına rağmen, ATP Finallerine katılmaya hak kazandı. Ilk kez katıldı 22 yaşındaki raket etkinliğe ilk kez katılırken, Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, ve Cobolli'den sonra etkinliğe dahil olan 6. oyuncu oldu. Bu gruba 2 tenisçi daha katılacak.



DJOKOVİC UZUN BİR SÜRE SONRA YOK

Sezonu ilk 10 dışında bitiren tenis efsanesi Novak Djokovic, Paris Masters'ta 2. turda Rinky Hijikata'ya elenerek son 20 sezonda sadece ikinci kez ATP Finalleri biletini kaçırdı. Sırp raket, 2017'deki dirsek sakatlığından ötürü ATP Finalleri'ne gidememişti.



NADAL YÖNETİME GİRDİ

İspanyol tenis efsanesi, 22 kez Slam şampiyonu Rafael Nadal, taraftarı olduğu Real Madrid'in yönetimine giriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in teklifini kabul ettiğini duyuran İspanyol efsane, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.



PARİS'TE ESKİ ŞAMPİYONLAR DÖKÜLDÜ

Paris Masters'ta daha 2. turda güçlü oyuncular turnuva dışında kaldı. Zverev, Djokovic, Jodar, Medvedev, De Minaur ve Tiafoe rakiplerine boyun eğerken, Cobolli ise turnuvadan çekildi.



ZEYNEP SÖNMEZ'DEN SEZON VEDASI GELDİ

Temsilcimiz Zeynep Sönmez, WTA 250 Hong Kong 2. turunda, Mika Stojsavljevic'i 7-6, 6-4 ile mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.



35 galibiyet aldı

Zeynep Sönmez bu yıl oynadığı son WTA turnuvası olan Hong Kong'a, Claire Liu'ya 6-1, 6-4'le mağlup olarak çeyrek finalde veda etti. Yeni sezonda umarım servislerini ve kendisini geliştirmiş, daha başarılı bir Zeynep izleriz. Sezonun son maçında returnlerde etkisiz kalan temsilcimiz, Liu'nun etkili servislerine çözüm bulamadı. 61 maça çıkan Zeynep, 35 galibiyet ve 26 mağlubiyet aldı.