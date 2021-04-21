CAN HOCAMIZI YİTİRDİK

Maalesef hem de çok erken... Kendisini güler yüzüyle, iyi bakışlarıyla geç tanıdım ama öz tanıdım. İyiki de tanımışım! Hakkında o kadar güzel yazılar yazıldı ki bunların üzerine ilaveler yapmaya hiç ama hiç gerek olduğunu sanmıyorum. Nurlar içinde huzurlu uyusun. Ailesine, tüm sevenlerine, camiamıza metanet diliyorum.

NADAL, RUBLEV'E YENİLDİ

Yağmurun bol olduğu bir haftada yenilgilerle başlayan ve neredeyse turnuvanın sonuna kadar devam eden sürprizlerle dolu bir turnuva zamanında yeni bir şampiyon ile bitti. Tsitsipas finalde gösterdiği performansı ile şampiyonluğu fazlasıyla hak eden oyuncu oldu. Rublev'i çözdü ve baştan sona kadar üstün bir kontrol ve hakimiyet altında bu önemli kupayı kaldırdı.

Önce 3. turda Zverev, ardından Evans'a yenilen Djokovic, Dimitrov ve Bautista A elendikten sonra çeyrek finalde de müthiş bir maç sonrası, kendinden şampiyonluk beklenen toprak kortların kralı Nadal, Rublev'e yenilirken, naçar kalıp neredeyse bir ilk olarak bu kadar çok sinirlenmiş olması enteresandı. Ve yarı finalde Tsitsipas- Evans ve Ruud- Rublev eşleşmesi ile turnuvanın seyri değişti... Güzel bir turnuva olarak yep yeni bir şampiyonla tarihteki yerini aldı.

PEMRA VE ÇAGLA

Elemelere katılan oyunculardan ana tabloya çıkabilen olmadı. Ne varki Pemra Özgen, İstanbul Cup Turnuvası'nı daha önce kazanmış olan Çağla Büyükakçay ile ekip olarak çiftler ana tablosunda yer alacaklar. Tahmin edildiği gibi turnuvanın lisans sahibi, organizatörden başka kişi veya kuruluş ve bir de üst kuruluşun talepleri de varsa Wild Card dağıtımı, her zaman bizim oyuncularımız açısından sorun oluyor. Ancak tabii ki böylesi büyük turnuvalarda çok daha fazla oyuncumuzun kortlara çıkmasını, kendilerini denemelerini gönül çok istiyor ama olamıyor, olması sağlanamıyor bir türlü! Maalesef.

İYİ HABERLER VAR

J1 Plovdiv Cup'ta çiftlerde Bagaric ile katılan Milli oyuncumuz Melisa Ercan Turnuvanın 1 no'lu seri başı Costoulas/ Hietaranta çift takımına finalde 3 sette kaybederek Bulgaristan'da ikinci oldular. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen ITF M15 Grand Palace Cup turnuvasında Milli oyuncumuz genç raket Yankı Erel, çeyrek finalde oyuncularımızdan Sarp Ağabigün'ü de geçtikten sonra finalde Danilov'u da yenerek üst üste ikinci tekler şampiyonluğunu kazanmış oldu