Yunanlı Tsitsipas, final gibi bir maç sonunda ATP 2 numarası Daniil Medvedev'i, 3. sette 6/5 önde ve 0/40 gerideyken avantajdan maçı aldı ve dördüncü Grand Slam Yarı Finali'ne yükseldi ve Zverev'e rakip olduktan sonra yarı finalde 5 sette kazanarak ilk defa bir Grand Slam turnuvasında finale çıktı.

Diğer taraftan Nadal ve Djokoviç rakiplerini rahat geçerek birbirlerine yarı finalde rakip oldular. Maç 4 set sürdü ve inanılmaz güzel ve en üst seviyede bir resital olarak devam etti ve 3. sette her ikisinde unutulmaz bir oyun sergilediler. Sonunda Djokovic ezeli rakibini toprakta bir kere daha yenmeyi başardı. Cumartesi kadınlar, pazar da erkekler finali oynanacak. Djokovic'mi, yoksa ilk Grand Slam Finali'ni oynayacak olan Tsitsipas mı? Göreceğiz!

ROLAND GARROS NEFES KESİYOR

Bu güne kadar erkeklerde başarılı yükselmeleri ile büyük ustalar dışında Yunanlı kadın-erkek, İspanyol, İtalyan ve Alman erkek oyuncular, Serena gibi büyük favori kadınların elenmelerinden sonra başarılarını devam ettiren Yunanlı 18 numara Sakkari'nin 9 numara Swiatek'i yenerek yarı finale çıkması büyük bir olay oldu. Aynı şekilde ilk defa çeyrek final oynayan iki oyuncudan Amerikalı Gauff'un (25 numara), Krejcikova'ya yenilmesiyle, Zidanzeks ve Pavkuchenko ile yarı finallerin 4 oyuncusu da belirlenmiş oldu. Finale ise Sakkari'yi yenen Çek oyuncu Krejcikova ile Zidanzeks'i yenen Pavkuchenko kaldılar. Bu yepyeni final oyuncularına başarılar diliyorum.

TENİSTE YENİLENME SART!

Aslında küçük veya büyük turnuvalarında, profesyonel oyuncu katılım şartlarının, turnuvaların ortasında turnuva doktoru onaylı ciddi sakatlıklar dahil, çeşitli nedenler dolayısı ile turnuvadan çekilmelerinin yeniden düşünülüp yapılandırılmasının, hatta tüm turnuva yöneticilerinin beyinlerini değiştirip, tenis sporumuzda spor olayı ve etiğinin, en azından turnuvalarının yarattığı tüm maddi ve parasal değerlerden daha değerli olduğunu anlamalarının gerektiğini artık düşünmeye başladım. Aslında ve bana göre sporumuzun sağlığı ve geleceği için, bu yeniden yapılandırma ihtiyacı, tüm amatör altyapı, gençler, senyörler, tabii ki profesyoneller, yani tüm dünyada ulusal, uluslararası tenis faaliyetlerinde kabul görüp gerçekleştirilmelidir!