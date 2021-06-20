Yakın zamanda yitirdiğimiz ETV Tenis Kulübünün tenis tutkunu kurucu başkanlarından, ETV kulübünün babası Mehmet Nejat Levent anısına düzenlenmiş ve geçen hafta gerçekleşen bir hafta sonu senyör turnuvası yaşandı. Korona'nın kural ve yasakları çerçevesinde 104 erkek ve 35 kadın oyuncunun katılımıyla, çok özlediğimiz Mehmet'ın anısına yakışır zengin bir turnuva oldu. Mehmet'i tanımamış olanların tanımış olmalarını çok isterdim! Ruhu şad olsun... Turnuvayı düşünen ve gerçekleştirenlerin emeklerine sağlık.

YENI KRALIÇE VE KRAL

Cekyalı Barbora Krejcikova, Fransa Açık'ta nihayet 14. senesinde finale çıkmaya başaran Rus Pavlyuchenkova'yı 3 sette 6/1 2/6 6/2 yenerek şampiyon olduktan sonra yetmedi Pierce'in 2000'de başardığı gibi bir de çiftlerde Siniakova ile şampiyonluğa ulaştı. Dünya bir numarası Djokovic ise, 19 Grand Slam şampiyonluğu için ve çok formda geldiği Roland Garros'ta çıktığı yarı finalde, burada 13. şampiyonluğunu arayan Nadal'ı, inanılmaz ve unutulmayacak çekişmeli bir maç sonunda yenerek finale çıktı ve çok formda olan Yunanlı genç oyuncu Tsitsipas'a rakip oldu. Final maçına İyi başlayan ama ilk iki seti alan Tsitsipas, arada bir sağlık molası almış olsa da 5. seti zor tamamladı. Maçı 5. set sonunda hakkıyla kazanan Djokovic şampiyon oldu. Aynı zamanda açık dönemde 4 Grand Slam turnuvasının her birinde, en az iki şampiyonluk kazanmamış iki oyuncudan biri oldu.

Büyük tenisçi, büyük atlet Djokoviç'i kutlamamak imkansız. Alkışlarımızla... Federer'den bahsetmeden olmaz. Yeni yeni kortlara ısınmaya çalışan Federer, Roland Garros'ta pek beklenmemiş olsa da, biraz da şaşırtarak ve beklentileri yükselterek 3. tura çıkmayı başardı. Ama gerisini getiremedi. Maç eksikliği, yaş faktörü ve de geçirdiği ameliyatların neticesi olsa gerek. Wimbledon'a hazırlandığı bilinse de Halle Çim Kort Turnuvası'nın da 2. turunda yenilmiş olması düşündürücü. Kimine göre bırakma zamanı geldi dense de arada bir de olsa Federer'i kortta oynarken görmek tenisseverleri memnun eder sanıyorum. Tabii, Sampras gibi çok da uzatmadan!

UMARIM HERKES DERSİNİ ALMISTIR

Beğenilir veya beğenilmez. Toplamda 832 maç yapıldı iki hafta içinde. Boş tribünler önünde, profesyonel oyuncuların alıştığı ambiyanstan çok uzak, organizasyonun eksiklikleri ile birlikte hataları ile bazı oyuncuların tenis sporumuzun saygınlığı ve etiğinin sorgulanmasına neden olan davranışları ardından, camiamız ve tenis dünyasında büyük polemikler, şaşkınlıklar, çok çeşitli yanlıyansız yorumlar ve çekişmeler yaşandı. Konuya bu kadar ilgi duyulması aslında hem çok anlamlı hem de tenis adına ümit verici. Umarım herkes kendi dersini almıştır!