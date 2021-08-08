Genç yaşında "Efsane" oldu ama bir de ona sorun bakalım! Tekrar etmeyeceğim yaptıklarını, çünkü artık herkes ezbere biliyor. Ne var ki bilmek yetmiyor.

Teniste bile örnek alınmalı, onun gibi özverili olunmalı. Yetenek, disiplin, çalışma ve adanmışlık ön planda olurken aile, antrenör ile ekibin vizyonları, bilime olan inançları başarıyı getirecek, sporcuları, rekabet çok büyük olsa da, sporun zirvesine çıkarabilecek tek ve en doğru yol. Yani yol çok uzun ve zor! Gururlanıyoruz, alkışlıyoruz ve devam diyoruz.



OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

- Bencic tek kadınlarda altını kaptı. Bu altın 1992'den beri İsviçre'nin teklerde kazandığı ilk altın oldu. İkinci Marketa Vondrousova ise gümüş ile yetindi.

- Tek erkeklerde ise kazanan Alman Zverev oldu. Yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic'in altın beklentisini, onu 3 sette yenerek ortadan kaldıran Zverev hep hayal ettiği en büyük başarısı, olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. Gümüş madalyayı ikinci olan Rus Khachanov aldı.

- Çift kadınlar da yine İsviçreli Bencic/ Krejcikova ikilisi altını kazandı.

Gümüş madalyaları Siniakova/ Golubic, bronz madalyalar ise Pigossi/Stefani ekibinin oldu.

Böylece Bencic bir altın ve bir de gümüş madalyaları boynuna astı.

- Çift erkeklerde altın kazanan Mectic/Pavic oldu. Gümüş Ciric/ Dodig ekibine giderken, bronzları Daniell/Venüs ekibi aldı.

- Karışık çiftlerde Pavyuchenkova/ Rublev birinci olarak altınlarına kavuşurken, Vesnina/Karatsev ikilisi gümüşlerle, Barty/ Peers ise bronz olanlarla yetindiler.



YAKIŞMADI

Burada yine tatsız bir durum oldu. Altın kazanmak ümidi ile çift oluşturan Djokoviç/ Stojanovic, erkekler tek maçlarında bronz madalya bile alamayan Djokoviç'in oynamama kararı üzerine Stojanovic boynu çok bükük olarak olimpiyat oyunlarına istemeyerek veda etmek durumunda kaldı. Djokoviç'in bu yaptığını hiç kimse hoş karşılamadı. Ne olimpiyatlara ne de Djokoviç'e yakışmadı.



BİZİMKİLER NE YAPTI?

- Danimarka'da M15 Vejle turnuvasına katılan ve finale çıkmayı başaran milli oyuncumuz Ergi Kırgın final maçında Danimarkalı Holmgren'ı 2 sette yenerek şampiyon olurken, ayni zamanda teklerde 5. Şampiyonluğuna ulaştı. Kutluyoruz.

- Tacikistan'da düzenlenen ITF Junior J5 turnuvası Dushanbe Cup'ta Andrey Kozlov'u 3 sette yenen İzmir Karşıyaka'lı Erden şampiyon oldu. Alkışlıyoruz.