ATP 1000 Toronto Open'da Federer'den sonra Nadal'da ağrılarından dolayı daha önce 2018 ve 2019'da üst üste kazandığı bu turnuvadan çekildi. Çekilmemiş olsaydı 37. Masters 1000 şampiyonluğunu kazanıp rekorunu yükseltebilirdi. Nadal'ın 2019 finalinde yendiği Rus Medvedev ise bir numaralı seri başı olarak turnuvada. Tsitsipas ise 3. seri başı. Medvedev'in sert korlarda çok tehlikeli olduğu biliniyor. O da zaten "sert kortlarda beni yenmek zordur" diyor... Zaten bu güne kadar 3. ATP. 1000 kazanmış, hepsi de sert kortlarda! Dünya 2 numarası Medvedev "Büyük turnuvaları kazanabileceğimi biliyorum. Ne var ki herkes artık çok iyi oynuyor, herkes artık herkesi yenebilir, neticeler artık önceden bilinemez" diye düşünüyor! Ama gözü 5 master kazanmış Hurkacz, Tsitsipas, Zverev ve Nadal'ı yakalamada.

TTF'DEN YENİ BİR MÜJDE DAHA

Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal bir ebeveyn programı sunarak ülkemizdeki tenisimizin genç umutlarına faydalı olabilmek, ailelerine eğitim ve destek sağlamak amacı ile ITF, Loughborough Üniversitesi ve LTA ile güçlerini birleştirmiş. Yapılacak seminerler tüm velilerimizin katılımına açık olacakmış. Ücretli mi, ücretsiz mi? Herhalde zaman içinde bilgi vereceklerdir. Eksikliği çok hissedilen bu konu iyi işlendiği taktirde çok yararlı olacağı kesin! Merakım ise her şeyi bilen ebeveynlerin kaçının seminerlere katılacağı! Ben hayırlı olmasını ve seçimlerden sonra da devam etmesini diliyorum...

ERGİ KIRKIN YİNE ŞAMPİYON

MİLLİ tenisçimiz 22 yaşındaki Ergi Kırkın Estonya'da düzenlenen ITF 15K Tallink Estonian Open toprak kort turnuvasında Siimar'ı yenerken üst üste 10. galibiyetini aldı ve 2. şampiyonluğunu kazandı. Bu 6. tekler şampiyonluğu oldu. Kutluyoruz. 2021 Montreal turnuvasında da Simona Halep, Bianca Andreescu ve Tokyo Altın madalya sahibi Belinda Bencic'in katıldığı çok zor bir turnuva... Seyretmek isterdim doğrusu.

İTALYAN JANNİK SİNNER TARİH YAZDI

ATP 500 CITI OPEN turnuvasında Federer ve Djokovic zaten yoktu. Nadal ise 2. turda elendi. 19 yaşındaki İtalyan Jannik Sinner Amerikalı Mackenzie McDonald'ı 7-5, 4-6, 7-5 yenerek bu kategorinin ilk kurulduğu 2009 'dan beri ATP 500 kazanan en genç tenisçi oldu.