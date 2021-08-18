TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Tennis Europe kategori 3 turnuvası Cevanşir Cup sona erdi. Kerem Yılmaz tek erkekler, Mihrişah Yapıcı tek kızlar ve Pelin Çolak/Ece Gencer çift kızlar şampiyonları olurken, Deniz Turan tek kızlar, Deniz Turan/ Anna Kislyak çift kızlar ve Ege Altaş/Savelii Shpita çift erkekler finalistleri olarak turnuvayı başarılarıyla süslediler. Kutluyoruz! Tek üzüntümüz ise turnuvaya çok az yabancı oyuncunun katılmış olması. Umarız bunun nedenlerine çözümler üretilir.

FEDERER'İN ZOR KARARI

Teniste özellikte yaşı ilerleyenlerde sakatlıklar çoğalmakta. Bence zeminlerden ziyade zorlu ve hızlı maçlarda meydana zorlamalar neticesinde zaten sık sık nüksedebilen sakatlıklar kronikleşebiliyor. Nadal, Djokovic, Serena, Federer, Thiem gibi oyuncuların US OPEN öncesi sakat olup turnuvalara katılamamaları çok üzücü. Federer ise dizindeki ağrılar dolayısı ile karar aşamasında. Yaşına rağmen oynamak ve belki de kendine yakışır bir şekilde profesyonel tenise veda etmek arzusu ile ailesi, ekibi ve doktorları ile konuşarak tekrar ameliyat olmaya karar verdi. 40 yaşında zor bir karar olsa gerek. Ne var ki bu seviyelere gelmiş ve tenisten kopmak istemeyen oyuncularla bundan sonra daha sık karşılaşacağız gibi geliyor bana. Korta çıktıktan sonra oyuncuların kendilerini, fiziki becerilerini sınırlamalarının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz. Ve maalesef bu durum sakatlıkların da sporun bir gerçeği olarak karşımızda durduğunu ve hep duracağını gösteriyor. Sporcular da buna alışmalılar ve de bunu peşinen kabul ederek buna göre bir şekilde gerekli önlemleri almalılar!



MEDVEDEV TUTULMUYOR

Nadal'ın çekildiği ATP 1000 Toronto Master Turnuvası'nda İsner'i yenen Medvedev ile Tsitsipas'ı yenerek büyük sürpriz yapan Amerikalı Opelka pazar günü final oynadılar. Medvedev 2 sette şampiyonluğu aldı. Epey bir aradan sonra ilk defa bir turnuvaya katılan Halep, il turda Collins'e 3 sette yenilerek erken veda etti. Ama US OPEN için iyi bir hazırlık olmuştur sanıyorum. İstikrara kavuşan ve Sabalenka'yı 2 sette geçen Pliskova, finalde Pegula'yı yenen Giorgi ile oynadı. Kazanan Giorgi oldu.

ERGİ KIRKIN ŞAMPİYON OLDU

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Estonya'da düzenlenen Tallink Estonian Open Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Kendisini kutluyoruz. Milli sporcu, 15 bin dolar ödüllü turnuvada ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek tek erkeklerde adını zirveye yazdırdı. Toprak zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Büyük Britanyalı, Amerikalı ve İtalyan rakiplerini eleyerek finale yükselen milli sporcu, finalde ise ev sahibi ülkeden Mattias Siimar ile karşılaştı. Milli oyuncu Ergi Kırkın, 2 saat 10 dakika süren mücadele sonunda Siimar'ı 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi. 22 yaşındaki milli tenisçi, kariyerinin 6. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.