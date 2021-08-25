Pemra Özgen Sırbistan'da ITF - W25 Vrnjacka Banja kadınlar turnuvasında ana tabloda ilk turu geçtikten sonra 2. turda Çek rakibi Siskova'ya çok yakın sette iyi mücadele ederek kaybetti. Siskova ise final oynadı. Pemra Özgen alkışları fazlası ile hak etti. Kendisini kutluyoruz. Ergi Kırkın Almanya'da düzenlenen M25 Überlingen Open turnuvasında Amerikalı Crawford'u 6-4, 3-6, 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Squire'yi 6-3, 4-6, 6-4 yenerek M25 düzeyinde ilk, toplamda 7. tekler, üst üste ise üçüncü kez şampiyonluk elde etti. Alkışlıyoruz... Bu sene de üç milli oyuncumuz, Çağla Büyükakçay, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek yılın son Grand Slam Şampiyonası Amerika Açık tenis turnuvasının elemelerine katılma puanını yakaladılar. Ana tablo maçlarında seyredeceğimize inandığım gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Elemelerdeki rakipleri güçlüde olsa güçlülere karşı oynamak daha rahattır. Hayırlısı diyelim ve kendilerine enerjimizi yollayalım.

YILDIZLAR YOK DJOKOVİC VAR

Amerika Açık'ta üç büyüklerden Federer ve Nadal yok, Thiem yok, galiba 2021 sezonunu da kapadılar. Nadal dinleniyor, Federer ise yine bir diz ameliyatı geçirerek kortlardan epey uzak kalacak. Wavrinka da yok, Del Porto'da yok, Serena'da yok! Djokovic tek başına alamadığı altınlar sonrasında bu yılki Slam şampiyonluklarını dörtlemek amacında. Ama işi çok zor, yarı finale çıkması bir zor gözüküyor. İzleyip göreceğiz.

O ESKİ FİNAL HEYECANINI ÖZLEDİK

US OPEN'e çok az kala, Andy Murray'li Cincinatti master turnuvasında, yokluklarında üç büyükleri yakın takibe alan Medvedev ve Rublev gibi Rus oyuncular yanında son altın madalya sahibi Alman Zverev ile Yunan Tsitsipas (ve değerli babası) baş roldelerdi. Murat ikinci turda yenilmiş, Krygos ise sakatlığından dolayı çekilmişti. Medvedev Rublev'e yarı finalde yenilmiş, Zverev ise Tsitsipası geçerek finale çıkmış orada da Rublev'i kolay geçerek şampiyon olmuştu. Tsitsipas Zvererv'e yenilince Zverev Rublevi 6/2 6/3 yenerek geçti ve şampiyon oldu. Kadınlar gurubu hem güçlü hemde biraz karışıktı. Sereni yoktu ama Halep ve Osaka şanslı gözükenlerde. Ne var ki Barty, finale çıkan sürpriz isim Teichmann'ı 6/3 6/1 ile geçerek bir numara oluşunu sağlamlaştırdı. Turnuvanın en enteresan tarafı seyirci azlığıydı galiba. O eski final heyecanlarını çok özlemişiz!