156 erkek, 141 kız oyuncunun katılımıyla Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 12 yaş Türkiye şampiyonasının tek erkekler finalinde 1 numaralı seri başı Samim Filiz, tek kızlar finalinde ise 2 numaralı seri başı Zümra Balkan şampiyon oldular. 16 yaş Türkiye şampiyonası ise Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde gerçekleşti. Tek erkekler şampiyonu Bora Çankaya, kızlar şampiyonu ise Duru Söke oldu. Tebrikler şampiyonalarımıza.

ALKISLAR CEM ILKEL'E

Sezonun dördüncü grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, turnuvaya ilk turda veda etti. Önemli olan bu seviyeye eski dünya 7 numarası ve 7 ATP tekler şampiyonluğu bulunan Fernando Verdasco'yu, ardından Djkovic ile final oynamış olan dünya 192 numarası Jiri Lehecka'yı 7-6, 6-3 ile mağlup ederek, bileğinin hakkıyla ilk kez de olsa bir grand slam turnuvasının ana tablosuna çıkıp ilk turda Molcan'a karşı ilk seti 37 dakikada aldıktan sonra 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 kaybederek turnuvaya veda ettiyse de Cem İlkel'i alkışlarımla kutluyorum. Maç 4 set oynanmış ve toplamda 2 saat 21 dakika sürmüş. Set başına ortalama 35 dakika; çok hızlı bir maç olmuş! 5 set oynayabilmek kolay değil her halde, hem de New- York'taki çok rutubetli havada!

MÜTHİS BİR MAÇ OLDU

İlk gün, günün maçı olarak Murray-Tsitsipas'ı izledik 4 saat 49 dakika... Beklenmiyordu ama Murray ilk seti eski günlerini hatırlatırcasına fırtına gibi esti ve 6/2 aldı. 2. seti de almak üzereydi ama yakaladığı şansı kullanamadı ve "Tie-break" ile kaybetti. Ama yılmadı 3. seti kolay alarak iddiasını sürdürdü. Tsitsipas'ın locası sinmişti. Maç gerildi ve netice de Tsitsipas kazandı ama galiba çok şey kaybetti gibi geldi bana. Başta Murray'in saygısını kaybetti. Neden mi? Sağlık ve malum tuvalet molaları... Görünen o ki çeyrek finallerden itibaren büyük sürprizlere hazır olunmadı gerek. Yani ne erkeklerde ne de kadınlarda tek bir favori bu gün için bulunmuyor. Önümüzde daha 14 gün var ve çok heyecanlı uykusuz geceler bizleri bekliyor.

BÜSRA ÜN TOKYO'YA ERKEN VEDA ETTİ

BÜŞRA Ün maalesef ilk maçında beklenmedik bir netice ile yenilerek Japonya'ya veda etti. En azından hayalini gerçekleştirmiş oldu. Katılması bile güzeldi, ama daha da önemlisi bu güne kadar olduğu gibi çok gencimize örnek olmasını, yol göstermesini bildi. Büşra'ya ve ona hep destek olmuş başta Kültürpark Tenis Kulübü olmak üzere, antrenörü, sponsorları ve federasyonlarına teşekkür etmek gerektiğine inanıyorum. Umarım açtığı yolu, handikaplı bir çok gencimizde hedef olarak alırlar. Alkışlıyorum.