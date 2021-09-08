İzmir'in İZTİK Tenis Kulübü'nde gerçekleşen 18 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda tek erkeklerde Erden Er, tek kızlarda Melis Ayda Uyar, çift erkeklerde Gökberk Sarıtaş/Tuncay Duran ekibi, çift kızlar da ise Duru Söke/Melis Ayda Uyar ekibi şampiyonayı birinci olarak bitirmişlerdir. Gençlerimizi kutluyor onlarında US Open'de büyük sürprizler yaratmış akranları gibi başarılı olmalarını diliyoruz.

ZEVKLE ALKISLADIK

Değişik bir grand slam oldu. Değişik olduğu kadar da şaşırtıcı bir şekilde, hem kadınlarda hem de erkeklerde, yeni ve karmaşık bir devrin müjdecisi sanki! Neredeyse her gün eski büyüklerden Murray gibi müthiş oynayıp maç kaybetse bile seyircileri mest eden maçlar yanında, maç neticelerini şu veya bu şekilde etkileyebilecek, oyuncuları soğutan, hızlarını kesen, moral bozan, kurnazca uygulanan gevşek kaidelerin yansımaları sayesinde gün ışığına çıkan şoklarla uyanıyoruz. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de dünya sıralamalarının üst sıralarından pek de isimleri duyulmamış 18-20 yaşlarındaki oyunculardan gelen, sürpriz dense bile ilgili maçlar seyredildikten sonra şaşırtan, sevindiren ve bazı favori oyuncuların saf dışı kalmasını sağlayan, 3 büyüklerden sonra ki tenisin geleceği açısından ümit veren müthiş maçları da zevkle alkışlamış oluyoruz. Kadınlarda Kanadalı 19 yaşına henüz girmiş olan ve Osaka'dan sonra Kerber'i de yenen Leylah Fernandez elemelerden gelen 18 yaşındaki Raducanu; erkeklerde başta Tsitsipas'i olası bir şampiyonluktan eden 18 yaşındaki 55 numara İspanyol Carlos Alcaraz 20 yaşındaki 99 numara Amerikalı Brooksby gibi...

DJOKOVİC TEK FAVORİ Mİ?

Djokovic'i durdurma şansı olup da kalan kimler var? Sürpriz yapabilecek gençleri şimdilik düşünmeden, Medvedev, Zverev, Beretti'ni mi? Djokovic'in kazanabileceği olası 21. GS şampiyonluğu ve Altın GS unvanının motivasyonunu kim yenebilecek? Çok zor gözüksede tenisin geleceği ve üç büyüklerin rekabetinin en az bir-iki yıl daha devam edebilmesi için bunlardan birilerinin Djokovic'i yenmesi iyi olur diye düşünüyorum.

OYUNCULARIMIZDAN HABERLER GELDİ

ÇAĞLA Büyükakçay Trieste W25 turnuvasında ikinci tura çıktı. İpek Öz, elemelerden geldiği W60 seviyesindeki ilk finalini oynadı. İsviçre'de düzenlenen TCCB Open turnuvasında önce Scilipoti'yi 6-0, 6-0 yendi, çeyrek finalde de Öz Zuger'ı 6-3, 6-2 yenerek yarı finale çıktı. Bu seviyede 4 numaralı seri başı Bondar'ı da 7-5, 6-3 ile geçerek elemelerden bu önemli turnuvada adını ilk kez bu denli büyük bir finaline yazdırdı. Ama finalde rakibi 3 numaralı seri başı Haddad Maia'ya maalesef kaybetti. Büyük yükseliş gösteren İpek Öz'ü alkışlıyorum. Pemra Özgen Avusturya'da düzenlenen W25 Ladies Open Vienna Presented By Alpstar turnuvasında Sara Cakarevic'i 3-6, 6-4, 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi.