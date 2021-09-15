Kadınlar finalinde İngiltere adına elemelerden gelen WTA 150 numara Emma Raducanu ve Kanada adına korta çıkan dünya 62 numarası Leylah Fernandez'in turnuva boyunca gösterdikleri inanılmaz performans son maçı bir sevinç yumağı bir şölene çevirmişti. İngiliz tarafının son günlerde yaptığı aşırı PR son saate kadar Eurosport ekranında da ölçüsüz bir şekilde devam ederken, spor dünyasında ve sosyal medyada sanki Leylah'cık unutulmuştu.



Halbuki Leylah finale gelinceye kadar eski üç Grand Slam şampiyonunu resmen devirmişti. Para ve şöhret, hatta örnek sporcu avcılığında hırsın ve paranın gücünün önüne geçilemiyordu herhalde.



WTA'YA GÜÇ GETIRDILER

Emma Raducanu çok güzel oynadı, Leylah Fernandez ise oyununu oynadı ama hata oranı gereğinden fazla oldu. Ve ikinci setin çok kritik bir puanında yere düşen ve diz altından ufak bir yara alan Emma profesyonelce bir sağlık molası isteyince, neredeyse 7 dakika kadar dinlenme fırsatı buldu. Leylah buna hazır değildi ve tepki de göstererek mental durumunu zayıflattı ve sonunda kaybetti.

Emma'yı kutluyor, Leylah'ı da alkışlıyoruz.

Bu yaşlarında gösterdikleri başarılarıyla tenise yeni ve farklı bir tenis, kortlara renk ve WTA'ya da güç getirdiler...



ÖRNEK TENİS ÜLKESİ

2014 Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan bu yana Kanadalı 3 kadın; Genie Bouchard, Bianca Vanessa Andreescu ve Leylah Fernandez ile 3 erkek oyuncu; Milos Raonic, Denis Shapovalov ve Felix Auger-Aliassime Grand Slam turnuvalarının birinde yarı final oynamışlardır. Son US Open'da ise iki yarı finalist Kanadalıdır.



ENTRASAN TURNUVA

AMERİKA Açık Tenis Turnuvası bitti, uykusuzluktan bizleri de bitirdi! Müthiş maçlarla süslenmiş enteresan bir turnuva yaşadık. Yaşatanlara ancak teşekkür ediyoruz. Tıklım tıklım tribünler, her yaştan coşkulu seyirciler ile dolarken son final günlerinde artistlerin, eski meşhur tenisçi ve sporcuların, önemli isimlerin ve de özellikle "Altın Slam" rekorunu 54 yıldır elinde tutan Rod Laver ile muhteşemdi.

Emma'yı