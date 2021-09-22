"Asrın yeteneklisi" demişler Emma Raducanu için! Durun bakalım, biraz daha bekleyin. Tüm İngiliz ordusu arkasında olsa bundan sonra 18 yaşındaki Emma kortlarda hep yanlız olacak, hem de buna benzer methiyelerin baskısı altında! Durumu uzaktan bakıldığı kadar kolay değil sanıyorum. Bir de Leylah Fernandez var; US Open final maçında Emma'nın rakibiydi. Ne varki finale gelinceye kadar üç büyük şampiyonu devirmişti. Bizim federasyonun taktiği ile yenerken iyi, yenilince unut gitsin. Liverpool'un antrenörü Jürgen Klopp gibi kimler ve daha kimler ne methiyelerde bulundu. Ama Olmuyor hanımlar beyler, olmayabiliyor işte! Lütfen bu iki gencecik oyuncuyu şu veya bu sebepten yoldan çıkarmayın. Tenis zor ve nankör bir spordur. Unutulmamalı!

Davis Cup'ta sınıf atladık

Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye-Letonya maçları Enka Spor Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Eski dünya 10 numarası Gulbis'in içinde bulunduğu Letonya takımına karşı şansımız biliniyordu ama A Milli Erkek Takımımızın 4-0 kazanacağını ben şahsen hiç düşünmemiştim. Ben 3/1 kazanacağımıza inanıyordum. Hep konuşulurdu; çiftler maçları her zaman zordur diye! Fakat hem hem teklerde, hem de akım olarak müthiş bir performans gösteren milli oyuncularımız Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel olayı kısa yoldan bitirip önümüzü Dünya 1. Grubu 1 Play-Off'larına çevirdiler. Müthiş bir sıçrama. Daha önce de olmuştu ama uzun sürmemişti. Artık sürekliliğe abone olmak istiyoruz. Oyuncularımızı, kaptanımızı ve de takımın koçunu candan kutluyoruz. Çok yaşayın emi!



Ostapenkov sürpriz yaptı

Davis Cup'ta 18 yaşındaki ATP Junior 63 klasmanındaki Belaruslu Daniil Ostapenkov, Buenos Aires'te Arjantinli ATP 15 numarası Diego Schwartzman'ı 2 sette yenerek inanılmaz bir sürprize imza attı. Neticede Arjantin 4/1 galip gelsede böyle haberler arada bir tenise bir sıcaklık getiriyor. Seviniyor ve ümitleniyoruz.

Senenin ilk kupası James Duckworth'un

BU yıl 73'üncüsü düzenlenen TED Open Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Tekler finalinde turnuvanın 1 numaralı seri başı James Duckworth, Tayvanlı Wu'yu 6-4, 6-2 ile mağlup ederek şampiyon oldu ve senenin ilk kupasını kaldırdı. James Duckworth turnuva boyunca tek bir set kaybetti. Turnuva her zamanki gibi İstanbul'a yakıştı.