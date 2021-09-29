Adını efsane oyunculardan biri olan Rod Laver'dan almış olup ATP tarafından da onaylanan bir turnuvadır. Turnuva Roger Federer, Brezilyalı Jorge Paulo Lemann ve Tennis Australia'nın ortak çabalarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu turnuva 6'şar oyuncunun bulunduğu 2 takım arasında Avrupa takımı ve Dünya takımı arasında oynanıyor. Avrupa takımında, Avrupa sınırları içinde bulunan tenisçiler yer alırken, Dünya takımında ise Avrupalı olmayan sporcular yer alıyor. İlk üç turnuva Prag, Chicago ve Genova'da gerçekleşmişti.

Bu yıl 4. Boston şehrinde (USA) düzenlenen turnuvada Avrupa takımının kaptanlığını yine diğer bir efsanevi İsveçli tenisçi Bjorn Borg yaparken, Dünya takımının kaptanlığını ise bir başka efsane tenisçi olan John McEnroe yapıyor. Aslında teniste benzer girişimlerin, tenisin geleceğinin belirlenmesinde büyük bir rol oynayacaklarını düşünüyorum.



ÖDÜL 250 BİN DOLAR

Takımlarda yer alan oyuncular dünya sıralamasındaki yerlerine göre belirleniyor. 3 oyuncu Fransa Açık sonrası açıklanan dünya sıralamasına göre, sonraki 3 oyuncu ise kaptanın seçtiği oyuncular ile oluşuyor.

Laver Cup'ta kazanan takımın her bir üyesi eşit olarak 250 bin dolar para ödülü kazanırken kaybeden takım oyuncularına 125 bin dolar ödeniyor. Maçlar 3 set üzerinden son set süper time break olarak oynanıyor.

İlk günün galipleri maç başına 1 puan, 2. günün kazananları 2'şer puan, 3. gün ise 3'er puan kazanıyor.

13 puan toplayan kazanıyor.



AĞRI DAĞI TURNUVASI

23-26 Eylül tarihleri arasında Ağrı'da oynanan turnuvada 23 ilden 93 erkek ile 44 kadın tenisçi mücadele etti. Turnuva devamlılık gösterirse Ağrı'dan yeni yeteneklerin çıkmasını bekleyeceğiz.

Peki neden Ağrı ili seçilmiş. Ağrı, "Tenisin Anadolu'ya yayılmasında dil olmuş, yol olmuş, rehber olmuş bir ilimiz" demiş TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve ilave etmiş: "Hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda güneşin Ağrı'dan başlayarak Anadolu'da doğmasını, tüm ülkeye yayılmasını ve de Ağrı Dağı'nın tanıtılmasını istedik." Güzel düşünce! Hayırlı olsun.



ANTALYA'DA ŞÖLEN BAŞLADI

BNP Paribas Jr Davis Cup-Jr Billie Jean King Cup final müsabakaları bu sene ilk kez Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde dün itibariyle başladı ve 3 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Turnuva önemli çünkü geleceğin yıldız oyuncuları buradan çıkabilir. Bu bakımdan çok önemli! Diğer bir önemi ise ülkemizde gerçekleşiyor olması! 21 ülkeden 32 milli takım mücadele edeceği bu finallerde Milli takımlarımızda yer alıyor. Gençlerimize başarılar diliyoruz.