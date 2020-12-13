Süper Lig'de son haftaların formda takımı Göztepe, Çaykur Rizespor'a deplasmanda hakemin vermiş olduğu penaltı kararları ile mağlup oldu.

Maçın hakeminin vermiş olduğu kararlar adeta maçın skorunu belirledi. Teknik direktör İlhan Palut'un Guilherme'nin yerine Mossoro ve Marko'nun yerine Titi ile maça başlamasına bir anlam veremedim. Tabi ki bunların cevabını en iyi verecek kişi hocadır.

9 günde üç maç oynanmasından dolayı bunu rotasyona da bağlayabiliriz. İlk yarısı kısır geçen ve golsüz biteceği beklenen maçın son dakikasında maçın hakemi kolay bir şekilde Rizesporlu oyuncu yerde kalınca penaltı kararı verdi. Bana göre biraz basit penaltıydı.



BASKI GOLLERI GETIRDI

İlk yarı başlarken Palut'tan sahanın en etkisiz iki oyuncusu Mossoro ve Kubilay'ı değiştirmesini beklerken iki isimde sahadaydı.

Ancak etkisiz oyun devam edince bu defa Palut, Mossoro, Kubilay ve Berkan'ı oyundan alıp Guilherme, Yalçın ve Burekovic'i oyuna sürdü. Bu üç oyuncu girdiği dakikadan bir dakika sonra şanssız bir şekilde savunmamıza çarpıp kaleci İrfan'ı yanıltan top filelerle buluştu. Bu golden sonra Göztepe hemen ani refleks gösterip Yalçın Kayan ile durumu 2-1 getirdi. Oyuncu değişiklikleri Göztepe adına olumlu oldu ve temsilcimiz Napoleoni ile deplasmanda beraberliği buldu. İlk yarıda olduğu gibi maçın beraberlikle bitmesi beklenirken maçın son dakikasında hakemden bir penaltı kararı daha çıktı. Tartışmaların yaşandığı penaltı atışında kaleci İrfan topu çıkardı dönen topta rakip oyuncuları topu filelere gönderdi.

Yardımcı hakem penaltı tekrarı bayrağı kaldırsa da VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verildi. Hakemin vermiş olduğu penaltılar çok tartışılacaktır ancak bu kadar da basit penaltılar verilmemeli diye düşünüyorum.