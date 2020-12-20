Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a elenerek büyük şok yaşayan Göztepe'nin Hatayspor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ederek stattaki yerimi aldım. Maç kadroları açıklanınca Berkan'ın sakat olduğu belirtildi.



Onun yokluğunda biraz endişelensem de Burekovic sırıtmadı. Yine uzun süreli sakatlıktan çıkan Gassama da sağ kanatta oynadığı süre içinde elinden gelenin en iyisini yaptı. Maçın ilk yarısında iki takım da orta sahada birbirini kilitleyince takımlar istediği pozisyonları bulamadı.

Yine Göztepe'nin orta sahasında oynayan Yalçın ve Guilherme'nin etkisiz oyunu temsilcimizin fazla pozisyon bulmasını önledi. İlk yarıda Göztepe adına büyük şansızlık kullanılan serbest atışta önce Alpaslan'ın kafa vuruşunun direkten dönmesi ve ardından Ndiaye'nin vuruşunun kaleciden sekip yine üst direği bulmasıydı.



YİNE 'VAR' DEVREDE

Maçın ikinci yarısına Göztepe etkili başladı ve hemen ilk dakikalarda iki net pozisyondan yararlanamadı. Ligde geride kalan haftalarda İzmir ekibi kalesinde en fazla penaltıdan gol gören takım oldu.

Geçen hafta Rizespor maçında çalınan penaltılara Göztepe yönetimi üst perdeden tepkisini dile getirmişti ama değişen bir şey olmadı. Bu haftada neredeyse 5 dakikalık incelemenin ardından 'VAR' müdahalesiyle penaltı kararı verildi. Bu sezon Göztepe'nin kalesine atılan 6. penaltı golü oldu. Penaltıdan sonra İlhan Palut oyuna gerekli hamleleri yapsa da yedek kulübesinin zayıflığı ve kreatif oyuncu yokluğu bu maçta göze çarptı. Hakemlerden bahsetmişken Ndiaye'nin rakip oyuncu tarafından çekilerek yere indirilmesinde ise bu defa 'VAR' devreye girmedi.



BAŞI ÇOK AĞIRACAK

Bu sezon Göztepe'nin penaltılardan başı ağrıyacak gibi gözüküyor. Başkan Mehmet Sepil'in galiba diğer Anadolu takımları gibi daha gür sesle Göztepe'nin haklarını savunması gerekiyor. Verilen penaltılar veya verilmeyen penaltılar Göztepe'nin ligdeki konumunu belirleyecek desek yanlış olmaz. Ben Büyük Göztepe taraftarının tercümanı olayım "Başkan Göztepe'nin haklarını yedirme." Hakem veya 'VAR' kararları yanlış olabilir ama uzatmada Ideye'nin kaçırdığı gole ne demeli. Soner'in harika pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ideye'den gol atmasını beklerken o ise topu auta atarak adeta "Sen nasıl bir golcüsün yaaa" dedirtti.