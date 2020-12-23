Göztepe'de, zorlu Galatasaray maçı öncesinde kadro derinliğinin olmadığı ortaya çıktı. Maçın kadrosunda baktığım ilk şey yedek kulübesinde kimler var, kimler hamle oyuncusu olabilirdi. İlhan Palut'un hamle oyuncusu olarak kullanabileceği Napoleoni ve Mossoro dışında kimsecikler yoktu! İrfan Can Kovid-19, Murat cezalı, Alpaslan sakat, Guilherme de 'Çin'e transfer olacağım' diye oynamak istemiyor, hoca ne yapabilir ki. Kalede Megyeri Süper Lig'de ilk kez forma giyiyor, savunmanın hemen önünde Obinna ve Yalçın ilk kez beraber oynuyor. Tüm eksikliklere rağmen Göztepe'yi Galatasaray deplasmanında iyi mücadele ettiği için tebrik etmek lazım.



GOLLER VE GERI DÖNÜŞ

Galatasaray'ın maça baskılı başlayacağı belliydi ama Göztepeli oyuncularda savunmadan çıkarken yan topları kaybedince ilk dakikalardan itibaren tehlike ortaya çıktı. Maçın daha başında yapılan yan top kaybı sonrasında Galatasaray'ın golü geldi. Bu golün şoku daha atlatılmadan savunma arkasına atılan topta Galatasaray, 12. dakikada durumu 2-0 yaptı. Türk Telekom'da ne olacaktı acaba 'Galatasaray farka mı gidecek?' diye yorumlar yapılırken Göztepe'nin son haftalardaki en etkili ismi Halil, adeta sağ kanattan uçarak getirdiği topta ortayı yaptı, Soner harika bir topuk vuruşu ile Göztepe'yi hayata döndürdü.



Galatasaray'ın golünden iki dakika sonra gelen bu gol sonrasında Göztepe oyuna ortak oldu. İlk 10 dakikada yaşanan baskı kırıldı ve Göztepe beraberlik aramaya başladı. Maçın ikinci yarısının ilk 20 dakikası neredeyse Göztepe'nin baskısı ile oynandı. İkinci yarıya başlarken Napoleoni'nin oyuna girmesinden sonra Göztepe oyunda daha ofansif oldu.



İkinci yarı başında Soner boş kale yerine topu auta atınca tüm taraftarlar gibi ben de "Ah be Soner ne yaptın!" dedim. Galatasaray defansı da Halil'i durdurmakta çok zorlandı. Göztepe'nin golünü beklerken Feghouli durumu 3-1 yaptı. Zorlu deplasmandan çok rahat puanla dönebileceği bir maçta Göztepe, oyuncuların yaptığı bireysel ve basit hatalarla maalesef puansız dönmek zorunda kaldı.