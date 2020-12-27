Geçen yılın kadrosundan birçok oyuncunun ayrıldığı takıma sezon başında gerekli takviyeler yapılmamış, bunun üstüne Çin'de transfer devam ederken Galatasaray maçı öncesinde Guilherme "Ayrılmak istiyorum" diyerek takımı yalnız bırakmış.

Esame listesini aldığımda "Yedek kulübesinden katkı yapacak oyuncular kim olur?" diye merak ettim. Yedekten hamle oyuncusu olarak gözüken isimler Yalçın, Tripic ve Burak Süleyman diğer isimleri zaten "En fanatik Göztepeliyim" diyen taraftar dahi bilmez. İlhan Palut oldukça kısıtlı bir kadroya rağmen bir şeyler yapmaya çalıştı ama işte kadro derinliği kavramı burada ortaya çıktı.



SAKATLIĞA RAĞMEN...

Ndiaye, oynadığı futbol ve attığı gollerle alkışı sonuna kadar hak ediyor. Ideye'nin yedeği olarak takıma katılan golcü oyuncu, bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Karagümrük maçında ona ayrı bir parantez açmak istedim. Maçın 10. dakikasında sakatlık yaşadı ama buna rağmen maçın sonuna kadar istek ve arzusu ile oynadı.

Zaman zaman en geriye kadar gelip top çıkardı, kaçırdığı mutlak bir golde de sakatlığının etkisi görüldü. Yedek kulübesine baktı "Beni değiştirin' gibi ama girecek oyuncu olmayınca devam etmek zorunda kaldı. Ndiaye'den sonra bir alkış da Obinna'ya. Oibanna artık Soner'in yanında yerini sağlamlaştırmaya başladı ve yerini garantiye aldı. Göztepe, ikinci yarıya Mossoro'nun yerine Yalçın başladı.

Fakat son haftaların formsuz oyuncusu maçın bitmesine 5 dakika kala oyundan alındı. İkinci yarıda Göztepe daha çok yarı sahasında bekleyerek hızlı oyuncuları ile gol aradı. Aslında Ndiaye, Halil ve Burak Süleyman ile gol pozisyonlarına girdiler ancak atamadılar. Konuk takım serbest atıştan beraberliği yakalayınca bir anlamda atamayana atarlar gibi oldu.