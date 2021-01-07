Süper Lig'de kötü günler yaşayan Göztepe, Trabzon deplasmanından farklı bir skorla mağlup dönmediyse bunda en büyük pay kuşkusuz kaleci İrfan Can'a ait. Kalesinde bir gol görmesine rağmen Kovid-19 belası nedeniyle iki maç sonra eldivenleri teslim alan İrfan Can, en az 4 tane net pozisyonda net kalesini gole kapadı. Maç yazılarımda genelde Göztepe'nin kadro genişliği olmadığını ve bunda da gerekli takviyeler yapılmadığı için fazla İlhan Palut'u eleştirmezdim.

Fakat artık hocanın da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Guilherme Çin ile transfer görüşmelerine başladığı andan itibaren 10 numara pozisyonunda oynayabilecek Mossoro dışında oyuncu yokken Trabzon deplasmanında daha dirençli bir takım çıkarmak için bu mevkide Napoleoni görevlendirildi. Ya hocam, Allah aşkına nedir senin bu Ideye sevdan.



PALUT'UN YANLIŞLARI

Sadece bir gol atabilmiş Ideyi'yi ben izlerken zor sabrettim sen nasıl sabrettin. Bu takımda son haftalarda ileri uçta Ndiaye oynuyor goller atıyor, mücadele ediyordu ama bugün tuttun onu kanat yaptın, en azından gol atabilecek oyuncunu da etkisiz hale getirdin. Birçok Göztepe sevdalısı da Ideye'nin yerine ileri uçta Ndiaye oynasa daha verimli olacağını düşünüyordur. Hocam senin Ideye ısrarın hem takıma hem sana eksi yazıyor. Bu alınan sonuçlar ileriki haftalar için de tehlikeli çanları çalacaktır.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet bir beraberlik alan takımın ve hocanın söyleyeceği hiçbir mazeret kabul görmez. Maçın başından sonuna kadar sahada oldukça silik bir futbol ortaya koyan Göztepe'de yönetimin yeni başlayan transfer döneminde gerekli takviyeleri yapması gerekiyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakan Mehmet Sepil'in de artık bu takıma biraz daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Dost acı söylermiş ben de dost olayım. Takviyeler yapılmazsa bu takımın işi zor gözüküyor.