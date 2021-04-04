Son iki haftada farklı mağlubiyetlerle büyük şaşkınlık yaratan Göztepe'de futbolcular, milli ara dönüşü Kayseri deplasmanında da özellikle ilk yarıda çok etkisizdiler. Yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalamak isteyen ev sahibi takım, maçın başından itibaren bu istek ve arzusunu sahaya yansıtırken Göztepeli futbolcular adeta ilk yarıda sahada ruh gibiydiler. Ev sahibi ekipten Henrique, Göztepe kalesini ablukaya aldı.

Maçın ilk dakikalarında direkten dönen top, arkasından İrfan Can'dan muhteşem kurtarış, Kayserispor'un golünün habercisiydi.

Ev sahibi ekip, aradığı golü buldu ama Göztepeli oyuncular hala kendine gelememişti. Hücum bölgesindeki oyuncuların gerekli desteği vermemesi ve Obinna'nın yerine oynayan Esiti'nin beklentilerin uzağında kalması ev sahibi ekibin baskısını artırdı. Birçok yazımda da belirttiğim gibi bu takımın hamalı Obinna, onun olmayışı takımı çok olumsuz yönde etkiledi. İlk yarı adına Göztepe son dakikalarda iki tane pozisyon bulsa da gerekli skoru bulamadı.



HOŞ GELDİN JAHOVIC

Devre arasında aynı kadro sahaya çıkınca içimden "Ünal hoca soyunma odasında takımı iyice haşlamış" dedim. İlk yarı üzerlerinde ölü toprağı olan futbolcular gitmiş, yerlerine daha istekli ve arzulu oynayan bir takım gelmiş. Göztepe taraftarının besteler yaptığı Jahovic, 3.5 yıl sonra döndüğü Göz Göz'de ikinci yarıda henüz golle tanışamamıştı. Ama Kayserispor kalesine bir gol attı ki "Kral ölmedi burada" mesajını da verdi. İlk yarının aksine ikinci yarı daha dertli toplu oynayan temsilcimiz, yine pozisyonlar verse de girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Süper Lig'de artık kritik haftalar başladı. Alınan her puan çok önemlidir. Hele bunu rakiplerinden sayılabilecek Kayserispor deplasmanından alınmış olması daha da önemli. Göz- Göz'ün acilen birkaç maç daha kazanıp ligde kalışını garantilemesi gerekiyor.