Süper Lig'in bazı bölümlerinde sıkıntılı süreçler yaşayan Göztepe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek sezonun en anlamlı üç puanı hanesine yazdırmış oldu. Alınan bu galibiyetle Göz-Göz, ligde kalışını büyük oranda garantilerken artık yeni sezonun çalışmalarına başlanması gerekiyor. Bir hafta içinde üç maç oynanacağı için Ünal Karaman, kadroda geniş çaplı bir revizyona gitti. Cumartesi günü Kayseri deplasmanında ilk 11'de forma giyen 5 oyuncu bugün ilk 11'de yoktu. Dışardan bakıldığında birçok kişi şaşırmış olabilir ama cumartesi, salı, cumartesi günü oynayacaklar, Hatayspor deplasmanına gidecek takım için böyle bir karar alındığını düşünüyorum. Bu rotasyon hem on birdekilere, hem de yedekteki oyunculara hazır olun mesajı vermiş oldu. Maçın ilk yarısında konuk takımın alan daraltıp Göztepeli oyuncuların hata yapmasını beklemesi ve Halil'in üç oyuncu ile kilitlemesinden dolayı Göztepeli oyuncular adeta 'ilk yarı pozisyon bile bulamadı' desek yanlış olmaz.



MAÇIN ADAMI OBINNA

Birçok yazımda belirttiğim gibi "Bu takımın hamalı" benzetmesi yaptığım Obinna, bu maçta da aynen sahanın her yerinde görevini fazlasıyla yaptı. Yine geldiği günlerde herkesin büyük zevkle izlediği Zulj ise bu maçta çok etkisizdi zaten hoca da ikinci yarı oyundan aldı. İkinci yarı istekli ve arzulu oyuna başlayan Halil, fırsatçılığını konuşturdu. İlk yarı boyunca üç oyuncu ile kontrol edilen Göz-Göz'ün kaptanı, savunmada yalnız kalınca 56. dakikada Göztepe'yi rahatlatan golü attı. Bu dakikadan sonra arkada boşluklar veren Rizespor, kalesinde ikinci golü gördükten sonra iyice oyun kontrolünden koptu. Bu galibiyetle kalan haftalar öncesinde iyice rahatlayan Göztepe yönetiminin, Ünal Hoca ile yakın zamanda masaya oturup gelecek yıl hatta bir sonraki sezonların kadro yapılanmasına başlaması gerekiyor.